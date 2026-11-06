カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第3節が5日に行われ、モナコ（フランス）とノアシェラン（デンマーク）が対戦した。

モナコの南野拓実が先発出場した一戦は、モナコが左サイドを起点に敵陣へ迫っていく立ち上がりとなる。対するノアシェランは、なかなか目立ったチャンスを作れない。

すると33分にモナコが先制。南野拓実がスルーパスに反応してボックス内右で折り返すと、ファーに詰めていたマティス・デトゥルべがワンタッチで押し込んでネットを揺らした。このままモナコの1点リードで前半は終了した。

後半に入り49分、南野拓実が敵陣で斜めにスルーパスを通すと、フォラリン・バログンが反応してボックス手前でシュート。これはブロックされたが、はね返りのボールを南野拓実がダイレクトでボックス内へ通し、最後はパリス・ブルナーがシュートをゴール右に突き刺した。しかし、オフサイドで得点は取り消され、南野拓実の2アシスト目とはならなかった

52分には先制弾を挙げたデトゥルべがボックス内右からクロスを上げ、南野拓実が頭で流し込んでゴールネットを揺らす。しかし、これもオフサイドだったとして復帰後初のゴールは幻となってしまった。

1点を追う展開のノアシェランだが、なかなか得点への糸口を見つけられない時間帯が続く。するとモナコは後半アディショナルタイム1分、自陣からカウンターに転じ、マティス・アブリーヌのゴールでリードを2点に広げた。そして、このまま試合終了。モナコが2－0でノアシェランに勝利し、ECL3連勝を達成した。

なお、南野拓実は復帰後初のアシストを記録したほか、同じく復帰後初のフル出場を果たした

次節は26日に行われ、モナコはアウェイでハーツ（スコットランド）と、ノアシェランはホームでパナシナイコス（ギリシャ）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

モナコ 2－0 ノアシェラン

【得点者】

1－0 33分 マティス・デトゥルべ（モナコ）

2－0 90＋1分 マティス・アブリーヌ（モナコ）

【動画】南野拓実が復帰後初のアシスト！＆ネット揺らすも復帰後初得点ならず