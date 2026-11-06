ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、レアル・ソシエダ（スペイン）とリヨン（フランス）が対戦した。

レアル・ソシエダの久保建英がベンチから出番を待ち、リヨンの中村敬斗が先発出場した一戦は、アウェイのリヨンが敵陣へ迫る序盤となる。しかし、その後はレアル・ソシエダは徐々に巻き返していく。

すると28分、レアル・ソシエダが先手を奪った。右サイドに張っていたアンデル・バレネチェアがサイドチェンジを受け、ドリブルで縦にボールを持ち運んでからボックス内へクロスを上げる。オーリ・オスカルソンがこのクロスを頭でゴールに叩き込んだ。

その後、リヨンが巻き返して積極的にシュートを放っていくが、ゴール枠内へ飛ばすことができない。前半は、このままレアル・ソシエダの1点リードで終わった。

後半に入り54分、リヨンが同点に追いついた。タナー・テスマンが敵陣で相手のクリアボールを回収し、左ハーフスペースから左足でボックス内へクロスを上げると、コランタン・トリッソが胸でトラップし、そのまま左足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺した。

その後は両チームが一進一退の攻防を繰り広げ、どちらも加点することはないまま試合終了。レアル・ソシエダとリヨンの一戦は1－1の引き分けという決着に終わった。

なお、レアル・ソシエダの久保建英に出番は訪れず、リヨンの中村敬斗は67分までプレーした。

次節は26日に行われ、レアル・ソシエダはアウェイで鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレス（イングランド）と、リヨンはホームでリールストロム（ノルウェー）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・ソシエダ 1－1 リヨン

【得点者】

1－0 14分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）

1－1 54分 コランタン・トリッソ（リヨン）

【ハイライト動画】FWオスカルソンがEL2戦連発のゴール！ ソシエダvsリヨン