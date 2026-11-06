右から後藤啓介とキュブラー [写真]=Getty Images

　カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第3節が5日に行われ、トラブゾンスポル（トルコ）とフライブルク（ドイツ）が対戦した。

　試合は、後藤啓介が先発出場のフライブルクが14分に先制した。右CKのチャンスでキッカーのヴィンツェンツォ・グリフォが蹴り込んだボールはイゴール・マタノヴィッチが頭で叩き込む。このシュートはGKアンドレ・オナナが弾いたが、そのこぼれ球をルーカス・キュブラーがゴールに押し込んだ。

　対するトラブゾンスポルはボールこそ保持できているものの、なかなか目立ったチャンスを作り出せず、同点に追いつくことができない。試合はフライブルクの1点リードで折り返した

　後半もトラブゾンスポルがボールを保持し、前半よりもチャンスを多く作っていく。だが、フライブルクは粘り強く守り、トラブゾンスポルの攻勢をしのいでいく。

　するとフライブルクのユリアン・シュスター監督は、60分に交代策を講じ、後藤啓介とヴィンツェンツォ・グリフォを下げて鈴木唯人とデリー・シェアハントをピッチに送り出した。

　1点を追うトラブゾンスポルはその後も攻勢を強め、61分にはモハメド・サラーが至近距離から右足でシュートしたが、フライブルクのGKミオ・バックハウスがファインセーブを披露した。

　積極的にシュートを試みるトラブゾンスポル。しかし1点が遠い。後半アディショナルタイム2分にもサラーがボックス内から右足でシュートを放ったが、これもフライブルクのゴールGKミオ・バックハウスが阻んだ。

　そして試合終了。フライブルクが1点を守り抜き、1－0でトラブゾンスポルに勝利した。

　次節は26日に行われ、トラブゾンスポルはアウェイでCSKAソフィア（ブルガリア）と、フライブルクはホームでトゥウェンテ（オランダ）とそれぞれ対戦する。

【スコア】
トラブゾンスポル　0－1　フライブルク

【得点者】
0－1　14分　ルーカス・キュブラー（フライブルク）

【動画】セットプレーからフライブルクが先制！