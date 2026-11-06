『落下の王国 4Kデジタルリマスター』の1週間限定再上映が決定

2025年の公開から1周年を迎えることを記念して、『落下の王国 4Kデジタルリマスター』（配給：ショウゲート）が12月4日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン 池袋など全国の劇場で、1週間限定で再上映されることが決定した

『落下の王国』は、2008年の日本公開以来、配信されることなく「幻」と評されカルト人気を誇っていたファンタジー映画。『ザ・セル』（2000）で鮮烈なビジュアル世界を提示し、世界に衝撃を与えた映像の魔術師、ターセム監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた。この度、オリジナルの劇場公開版でカットされたシーンが新たに追加され、より濃密な没入体験を実現。CGに頼らず、13以上の世界遺産、24カ国以上のロケーションを巡って撮影された映像は息を呑む美しさだ。主演は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014）などに出演しているリー・ペイス。『ドラキュラ』（1992）で第65回アカデミー賞の衣装デザイン賞を受賞した故・石岡瑛子が衣裳を手がけている。

今回、熱狂的な支持に応え、4Kデジタルリマスター版の公開1周年を記念した1週間限定上映が決定した。さらに、ファン必携の来場者プレゼントの配布も予定されている。気になるプレゼントの詳細は、後日発表予定。公開から1年を経てもなお色褪せることのない、目も眩むほどに美しい圧巻の映像世界を、再び大スクリーンで堪能できる貴重な機会となる。上映劇場は以下の通り。

【北海道】札幌シネマフロンティア

【宮城】フォーラム仙台

【東京】Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、グランドシネマサンシャイン 池袋、kino cinema 立川高島屋 S.C.館、アップリンク吉祥寺

【神奈川】kino cinéma 横浜みなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、川崎チネチッタ

【千葉】シネマイクスピアリ

【長野】長野ロキシー

【静岡】静岡シネ・ギャラリー

【愛知】伏見ミリオン座

【石川】ユナイテッド・シネマ金沢

【大阪】なんばパークスシネマ

【京都】京都シネマ

【広島】八丁座

【福岡】kino cinéma 天神

【熊本】Denkikan

【沖縄】シネマパレット



上映日時・チケット販売方法等は、各劇場公式サイトにてアナウンスされる。