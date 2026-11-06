発酵性食物繊維普及プロジェクトは10月31日、秋冬の「腸活習慣」を応援するイベントを開催した。「食べて、体験する」をテーマに、東京都世田谷区のHOME/WORK VILLAGEで腸活体験プログラムの結果報告会を行ったほか、世田谷パン祭り会場のポップアップストアを紹介した。

体験プログラムは、発酵性食物繊維を手軽に摂れるMizkan「Fibee」の喫食と腸もみを9日間継続し、腸活サポートアプリ「腸note」で腸音などを測定・記録するもの。報告会では、取り組み前後の変化が紹介された。

腸活の主流は「菌のエサを与える」時代へ

今回のプログラムは、サントリーの腸活サポートアプリ「腸note」とMizkanの「Fibee」が連携した取り組み。食品の喫食とセルフケア、日々の記録を組み合わせ、新しい腸活習慣づくりを目指した。

サントリーからリリースされた「腸note」は、約3年で50万ダウンロードされた腸活サポートアプリ。スマホのマイクをお腹に当てて録音した腸音をAIが解析し、腸のタイプや活動の傾向を可視化するほか、分析結果に基づいて、一人ひとりに合った腸活を提案する機能もある。

発酵性食物繊維普及プロジェクトが主催した結果報告会には、本プログラムに参加した約10名の「腸note」ユーザーが集まった。

本会の冒頭、「日経ヘルス」元編集長で、発酵性食物繊維普及プロジェクト事務局長の西沢邦浩氏は、最新研究などから発酵性食物繊維の健康効果について解説した。

発酵性食物繊維は大腸で発酵する食物繊維のこと。発酵性食物繊維は腸内細菌のエサとなり、その発酵によって短鎖脂肪酸などの成分が生成される。腸内環境を整えるだけでなく美容をサポートする働きも期待されている。

「腸活は日本だけでなく世界に広がっており、昔の腸活はプロバイオ、つまりヨーグルトなどで菌を摂るものが主でしたが、現在の腸活の本流は腸の中にいる菌にエサを与えることが世界的な潮流となっています。

世界的なプロテインブームのなか、たんぱく質に偏った食生活の腸内環境への悪影響もわかってきており、これからはファイバーの時代ということで食物繊維を摂りながら、腸内細菌叢を整えていくことが注目されています」(西沢氏)

西沢氏は、日本人の食物繊維摂取量の不足に触れ、たんぱく質だけでなく、食物繊維もバランスよく摂ることが大切だと説明した。「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、生活習慣病の予防などの観点から、食物繊維の摂取目標量を30～64歳の男性で1日22g以上、18～74歳の女性で1日18g以上としている。西沢氏は、食物繊維の摂取と腸内環境や睡眠との関係を調べた研究も紹介した。

「Fibee」の喫食と腸もみで、お通じの回数が増えた人は約40%

西沢氏は、多様な食品から、種類の異なる発酵性食物繊維を摂ることも大切だと説明した。

「一般的な食事で注目すべきなのは主食と副菜です。主食のごはんやパンをハイファイバー(高食物繊維)のものにすること。副菜にごぼうなどの根菜や海藻、豆みたいなものを入れること。この二つでかなり発酵性食物繊維が豊かな生活ができます。1食当たり1グラム以上の発酵性食物繊維が摂れる食品は発酵性食物繊維普及プロジェクトのサイトにも掲載されているので、ぜひ心がけてみてください」(西沢氏)

9日間の腸活トライアル、開始後4日間でお通じに変化

続いて、サントリーホールディングス 未来事業開発部 課長の金川典正氏が、トライアル前後の腸の状態の変化などを紹介した。

本プログラムには108名が参加。速報として、10月27日までのデータをもとに、所定の条件を満たした40名の取り組み前後の変化を解析した。

「参加した108名のうち約6割はお通じの平均が週5回ぐらい、やや便秘気味の方々が多く参加してくださいました。『腸note』では様々な腸活を記録でき、『Fibee』の喫食と腸もみのほかにも、さまざまな腸活に取り組まれており、トライアル全体としての結果であることを御承知いただければと思います」(金川氏)

おなかの状態を100点満点で可視化した「腸note」の「腸スコア」は、参加前の45点から平均して約4点アップ。開始後4日間では、1日あたりのお通じの回数が平均0.79回から1.00回に、量は119gから146gに増加した。

「後半のほうが少し落ち着いてきているので、腸が慣れてきてしまったところがあるかもしれません。ただ、食物繊維を多く摂ることで下痢になる方も非常に多いんですが、やや柔らかいほうに寄ったものの、そこでの統計的な差は今回の解析では見られませんでした」(金川氏)

開始4日間でお通じの回数が増えた人は約40%。お通じのスコアが改善した人は50%強となった。また、AIによる解析では、腸音が鳴る間隔はトライアル前の約5秒から後半には約3秒となった。ただし、統計学的に有意な差は認められなかったという。

「腸音の間隔もバラつきが大きく有意な差はありませんでした。腸内細菌には個人差もありますが、より取り組みを継続したり、あるいは人数がより増えたりすると差がはっきりわかってくるのかなと考えております」(金川氏)

世田谷パン祭りに「KINNOE」が出店、パンで腸活を手軽に楽しく

また、当日は世田谷パン祭り特別コラボ企画として、世田谷パン祭り会場に発酵性食物繊維専門店「KINNOE」がポップアップストアを出店。発酵性食物繊維を取り入れた特別コラボパンなどを販売し、新しい腸活の楽しみ方を提案した。

HOME/WORK VILLAGEに常設店舗を構えるKINNOEは、発酵性食物繊維の正しい知識や日々の食事に取り入れるきっかけを提供する発酵性食物繊維の専門店。店名は“善玉菌のエサ”に由来する。今回は、企業や大学生との共創で開発した世田谷パン祭り限定のコラボパンと、「Fibee」のデニッシュを販売した。

試食で提供された「もち麦の贅沢ふわもちドーナツ」は、発酵性食物繊維が豊富なもち大麦入りの特製ブリオッシュ生地をリング状にしてふんわりと揚げた、ふわもち食感が楽しめるシュガードーナッツ。

また、「アップルシナモンブレッド」は青森県りんご対策協議会の早生ふじりんごを皮ごと大きめにカットし、シナモンとカスタードクリームとともにブリオッシュ生地にたっぷり巻き込んで焼き上げた甘さ控えめのパン。日清製粉が開発した発酵性食物繊維たっぷりの小麦粉「アミュリア」を配合し、ゴロゴロとしたりんごの食感が存分に楽しめる。

「もち麦の贅沢ふわもちドーナツ」と「アップルシナモンブレッド」は、世田谷パン祭り後もKINNOE店頭にて期間限定で販売中とのことだ。

※今回は短期間・少人数の検証で、参加者はほかの腸活にも取り組んでいるため、「Fibee」の喫食や腸もみ単独の効果を示すものではない