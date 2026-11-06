Sasuke Financial Labは10月30日、「給料と待遇に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は10月2日～6日、今の会社で1年以上働いている20〜50代の正社員500名を対象にインターネットで行われた。

調査によると、直近1年で給料が「上がった」正社員は66.8%。ただし、従業員数が「1,000人以上」の企業では82.2%、「100〜299人」で74.2%、「1〜29人」で41.7%など、企業規模別で差があることが明らかに。

また、自身の実質時給を「把握していない」正社員の割合は45.8%。月給で働くことが多い正社員は、自分の時給を意識する機会が少ないよう。そこで、同じ職場のパート・アルバイトの時給と、自分の実質時給を比べたことがあるかと聞くと、58.0%が「比較したことはない」と回答した。

次に、最低賃金の上昇で、正社員とパート・アルバイトの待遇差(給料差)が縮まっていると感じるかと尋ねたところ、「かなり感じる」が11.8%、「少し感じる」が37.4%、「すでに待遇が逆転していると感じる」が0.8%と、ちょうど半数(50.0%)が待遇差が縮まっていると感じていることが明らかに。

パート・アルバイトとの待遇差が縮まっていることについて、どのように感じているのかを聞くと、最も多かったのは「少し複雑な気持ちになる」で53.2%。「非常にモヤモヤ・不満を感じる」(19.6%)と合わせると、7割超がネガティブな気持ちを抱えていることがわかった。

次に、現在の仕事の責任の重さや業務範囲と、自分の給料のバランスに納得感があるかを聞いたところ、「納得している(やや+十分)」は35.4%、「どちらとも言えない」は19.8%。一方、「あまり納得していない」(33.2%)や「全く納得していない」(11.6%)を合わせた「納得していない」層は44.8%という結果に。最初の質問で「基本給・ボーナスともに上がった」と回答した人でも、36.6%(3人に1人以上)が「納得していない」と回答しており、給料が上がった人でも納得感が高まるとは限らないよう。

最後に、給料が上がらなかったり、待遇に不満があったりするなかで、生活費を抑えるため、あるいは状況を変えるために行っていることを複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「日常的な節約」で62.2%。次いで「副業」(50.0%)、「家計や固定費(通信費・保険など)の見直し」(48.8%)が上位に。

一方、「上司や人事に給料・待遇について相談・交渉する」(3.4%)や「労働組合や社外の相談窓口(労基署など)に相談」(0.6%)は少数にとどまり、会社に直接働きかけるより、まずは日々の支出を抑え、収入源を増やすという「自力で家計を守る取り組み」が主流であることがわかった。