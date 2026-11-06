なにかを決めるときはいつも親に相談する、困ったことがあるとすぐ親に頼ってしまう…。そんな人は、もしかすると親離れできていないのかもしれません。親を大切にすることと、親に依存することは異なります。親離れできない人の特徴と、自立するための方法を紹介します。

親離れできない人の特徴

どんな人が親離れできないのでしょうか

親離れができないというのは、どういう状態をいうのでしょうか。この章では、具体的な行動パターンを解説します。

何を決めるにも親の意見を聞く

進学や就職、結婚など人生に関わる選択のほか、洋服や家具の購入といった日常的な選択まで親に確認する人は、親離れがなかなかできない傾向です。自分の希望があっても、親がどう思うかを気にするあまり、自分で決断できない状況になってしまうのでしょう。

困ったらすぐ親を頼る

仕事の失敗や人間関係の悩みなど、問題が起きるたびに親に助けを求めるのも、親離れできない人の特徴のひとつ。さまざまな手続きや職場への連絡まで親に任せてしまう場合は、要注意。困難に直面するたびに親の力を借りるため、自分で対応する機会がなくなってしまいます。

親に反対されると自分の希望を諦める

自分がやりたい仕事や進みたい道があっても、親に反対されると諦めてしまう人も、親離れできていないサイン。「心配をかけたくない」「がっかりさせたくない」という気持ちから、自分の希望より親の意向を優先してしまうのです。親が賛成しなければ行動できない状態は、親離れできていない状況だと自覚しましょう。

親を当てにする生活を送っている

家賃や食費を親に負担してもらう、食事や洗濯を任せるなど、親の支援を頼り切った生活をしている人も、親離れできていません。自分の収入があっても家計管理を親に任せているようでは自立しているとはいえないでしょう。

なぜ親離れできないのか? 自立できない人の心理

この章では、親離れできない人の心理を解説します。

自分で決めることに自信がない

これまで親に選択を任せてきた場合、自分で判断する経験が少なく、なにを基準に決めればいいのかわからなくなってしまいます。また、過去に自分の選択を否定された経験から、失敗を恐れている場合も。自分の判断が正しいのか不安で、なにかを決めるたびに親に意見を求めてしまうのです。

親の期待を裏切るのが怖い

親の期待に応えることを大切にしてきた人は、親の希望に沿わない選択をすることに強い抵抗を感じる場合があります。親に反対されたり、がっかりされたりすることを恐れ、自分の希望を打ち明けられない人も。親に認められたい気持ちが強いほど、期待に応えることが優先され、自分が本当に望む生き方を見失ってしまいます。

親に頼ることが当たり前になっている

子どものころから親が身の回りのことを済ませ、困ったときにはすぐ助けてくれる環境にいると、人に頼ることが習慣化しやすいものです。親が助けてくれるのが当たり前すぎて、自分が親に頼っていると気づいていないケースもあります。

親との距離をおくことに罪悪感がある

親の意見よりも、自分の希望を優先することに、申し訳なさを感じる人もいます。「育ててもらった恩を返したい」「寂しい思いをさせたくない」と考える、まじめな人に多くみられる心理です。親を大切に思う気持ちが強いあまり、自分を優先することを親に対する裏切りのように感じ、距離をとれなくなってしまうのでしょう。

親離れできない状態が続くとどうなる?

なんでも親まかせにするとマイナスの結果になることも

親に頼る状態が続くと、子どもに悪影響が出てくることが多いです。ここでは、その具体例を紹介します。

自分で決断する力が身につきにくい

なにかを決める際に親の判断に従っていると、自分で情報を集め、選択肢を比較する経験が不足しがちです。そのため、人生の大きな転機に直面したときに、なにを基準に選択したらいいかわからず、決断できなくなってしまいます。

親の価値観に縛られやすくなる

親の意見ばかりを優先していると、「安定した会社に勤めるべき」「結婚して家庭をもつべき」など、親が重要視する価値観を正解だと思い込んでしまいます。その結果、人生の選択肢が狭まり、自分に合った生き方を見つけにくくなるケースも。

恋愛・結婚に影響する

交際相手についてなんでも親に相談したり、ふたりで決めるべきことで親の意見を優先したりすると、相手が不満を感じるのは当然です。結婚後も住まいや家計、休日の過ごし方などに親が頻繁に口出しするようだと、夫婦の信頼関係に影響しかねません。

親子関係が依存的になりやすい

子どもが自分で決断できず、進学や就職、恋愛などの重要な選択まで親の意見に委ねてしまうと、親が子どもの行動に過度に干渉してしまい、悪循環に陥るケースがあります。その結果、互いに依存関係となり、健全な距離感を保つことが難しくなります。

生活能力が身につきにくい

親離れできていないと、自分で家事や金銭管理をする機会が少なくなり、生活に必要な能力が身につきにくくなります。一人暮らしを始めたときや親のサポートを受けられなくなったときに、日常生活をうまく回せず、困ってしまう可能性も。

親離れして自立するための方法

自分のことは自分ですることが第一歩

親離れを進めるには、親との関係を断つのではなく、自分が変わることが必要です。ここでは、基本的な親離れするためのステップを紹介します。

自分で決断する習慣をつける

服装のチョイスなど小さなことでもいいので、まずは自分で決める習慣をつけましょう。親に相談するときも、はじめから答えを求めるのではなく、自分の考えを伝えたうえで意見を聞くようにしましょう。自分で判断する経験を重ねることが、自信につながります。

親と適度な距離をとる

親との関係を保ちながら自立するには、お互いの生活や考えを尊重できる距離感が必要です。連絡する頻度を見なおしたり、休日は自分の予定を優先したりするなど、自分の時間を確保しましょう。

経済的に自立する

経済的に自立することも、親離れするための大切なステップのひとつです。生活費や家賃など、自分の暮らしに必要なお金を把握し、収入の範囲内でやりくりする習慣を身につけましょう。親から金銭的な援助を受けている場合は、少しずつ頼る金額を減らしていくことが大切です。

身の回りのことを自分でできるようにする

親離れするには、生活力を身につけることが大切です。たとえば、食事の準備や掃除、洗濯、役所での手続きなどを、親に任せ切りにせず自分でするようにしましょう。自分の生活に責任をもち、できることをひとつずつ増やしていくことが、自立につながります。

親以外にも相談できる人間関係をつくる

なんでも親に相談していると、考え方が親の価値観に偏りやすくなります。友人や職場の同僚、先輩など、親以外にも話を聞いてもらえる人をつくりましょう。親以外の人とも関わり、異なる考え方にふれることが自分の視野を広げてくれます。

親離れとは、親を大切にしながら自分の人生を歩むこと

親離れが親孝行になるはずです

親離れとは、親を遠ざけたり、感謝を忘れたりすることではありません。親の意見を参考にしながらも、自分の希望や価値観にもとづいて選択し、その結果に責任をもつことです。親の期待を優先しすぎると、本当に望む生き方を選べなくなることがあります。

親と自分の考えが異なることは、決して悪いことではありません。お互いの意見を尊重し、適切な距離を保つことも、健全な親子関係のひとつ。親を大切にする気持ちと、自分らしい人生を歩むことは両立できます。自分の意思で人生の選択をすることが、親離れへの第一歩です。