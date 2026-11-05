日産自動車は2026年10月1日付で、グローバルデザインを担当する執行職にマシュー・ウィーバー氏を起用した。前任のアルフォンソ・アルバイサ氏はデザインアドバイザーとして年末まで引き継ぎにあたり、その後、退任する。11月4日、両氏がそろって報道陣とのラウンドテーブルに臨んだ。

キーワードは「unconventional」。型破り、常識にとらわれない、といった意味の言葉だ。2人は何度もこの言葉を口にした。

300ZXとフィガロの衝撃

あいさつに立ったアルバイサ氏は、1988年に米国・カリフォルニアで日産に入社した当時の思い出から話を始めた。若くして社内のプロジェクトを勝ち取り、「自分には才能がある」と思っていたという。

ところが、初めて訪れた日本のデザインセンターで最初に開けた扉の向こうには、「300ZX」のクレイモデルがあった。

「どの線にも意味があって、それまで見た中で一番美しいものだった」

落ち込んで入った次の部屋には「フィガロ」のクレイモデル。レトロブームなど影も形もなかった1988年に、レトロ調のクルマを作っていたのだ。「日産は型破りな会社なんだと思い知った」とアルバイサ氏。お客さまを笑顔にする型破りなものを見つけるのが日産のデザイナーの仕事だという考えは、それから約40年、ずっと変わらないという。

そのアルバイサ氏が「型破り」(unconventional)な人物だと太鼓判を押すのが、後任のウィーバー氏だ。

フォルクスワーゲン在籍時に衝撃を受けた日産のクルマ

ウィーバー氏は英国生まれ。本人曰く、「箱根のような」雰囲気の田舎町で育ったそうだ。そこは「デザインの刺激はあまりない場所だったが、運転とクルマへの愛は学んだ。クルマは自由をくれるから」と振り返る。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んだ後、フォルクスワーゲン(VW)で働いた。

転機が訪れたのは、VWのバルセロナのスタジオにいたころだ。インターネットで日産のコンセプトカー「ネイルズ」の写真が出回り、同僚たちは「なんだこれ?」と笑っていた。

水色の小さなボディに荷台が付いたピックアップで、フロントはちょっとスポーティー。確かに、どう見ても普通ではない。

「自分も初日は一緒に笑っていた。2日目に写真を見直して、あれ、けっこうカッコいいなと思った。週末には、スタジオでこのクルマの良さが分かるのは自分だけになっていた」。日産は何かクールなことをしている、そこに加わりたい――。そう決めたウィーバー氏は、2001年に日産ヨーロッパへと移った。

最初の仕事はキャシュカイ

入社して数カ月で関わったのが、初代「キャシュカイ」だ。「VWの帽子をかぶったまま入っていったら、350Zやキューブ、K12型マーチがあった。これは何だ?と思った」。アルバイサ氏の300ZX体験と、まったく同じだったという。

当時の欧州で売れていたのはハッチバック。そこへ視点の高いクロスオーバーを投入するのは、「とても勇敢な決断だった」。ウィーバー氏はその後も、すべての世代のキャシュカイに関わってきた。

「退屈なクルマは嫌い」

では、新任デザイン担当としてどんなクルマを作りたいのか。ウィーバー氏は「言葉で説明するのは難しい。今まさに取り組んでいるところ」と前置きしたうえで、来年のジャパンモビリティショー(JMS)が「目に見える形での答えになる」と語った。そして、こう付け加えた。

「ただ、これだけは言える。私は退屈なクルマが嫌いだ」

日産は今、しっかり売れるクルマを出すことが経営課題だ。ウィーバー氏も、利益を出すために開発や企画と密に協力するのはデザイナーの責任だと認める。そのうえで、量販車こそ大胆であるべきだという。「量販車だと、つい安全な選択をしてしまいがち。でも、幸運は勇者に味方する」。

AI時代にも「魂」と「魔法」を

開発の現場は大きく変わっている。デザインの工程にはAIが積極的に取り入れられ、中国の合弁会社から学んだことも多いという。意思決定も速くなった。

AIを含むデジタル化の急速な進展により、カーデザインの世界は変わったと認めるウィーバー氏だが、だからこそ、クルマの「魔法」や「魂」といったものは残していきたいとのこと。デジタル化によるデザインの均質化を避けて、個性的なクルマを追求していきたいという思いが感じられた。

次のGT-Rは…

ラウンドテーブルの最後の質問は、「次のGT-R、R36を出すとしたら、どんな魔法を使うのか」。ウィーバー氏の答えは短かった。

「もしもR36をやるとしたら、たぶん丸いテールランプになるでしょうね」

この回答には会場から笑いが起きていた。

ネイルズに惚れて日産に来た型破りなデザイナーは今後、どんな「魔法」を見せてくれるのか。その最初の答え合わせは、来年のJMSになりそうだ。