「引き留められるか」村上宗隆、来季が契約最終年か！？　35本塁打も三振1…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、2027年以降の去就がチームの今オフの課題の一つに挙げられていると、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

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同メディアのデビッド・ヒル記者は「2026年のホワイトソックスは野球界最大の驚きだった」と振り返る。



チームは4月26日時点で11勝17敗と出遅れたものの、6月中旬から最終盤まで地区首位に立ち、84勝78敗でワイルドカードの最後の枠を獲得。チーム本塁打はメジャー5位の211本だ。



その中で村上は2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約で加入し、553打席で35本塁打、出塁率.347、長打率.478を記録している。一方で三振は196個を数えた。



来季はその契約の最終年となる。



同メディアは「問題は、ホワイトソックスが2027年以降も村上を引き留められるかどうかだ」と指摘し、双方の話し合いについて「協議は行われているが、まだ実を結んではいない」と伝えている。



それでも「予想される労使紛争による中断の後に長期契約がまとまっても、驚きではないだろう」との見方を示した。



ただし、不安材料もある。











米メディア『ラウンドテーブル』のサム・ファレン記者によると、村上は8月からシーズン終了までの53試合で打率.156、192打数で92三振を喫したという。



地区シリーズでも第1戦でパーカー・メシック投手から2ランを放ったが、第3戦から第5戦は11打数1安打、8三振と沈黙した。チームも2勝0敗のリードを守れず、2勝3敗で敗退している。



同メディアは「終盤は村上から三振を奪うのがあまりにも簡単になった」と指摘する。



さらに「ホワイトソックスは現時点で、村上が何者なのか正確には分かっていない」とし、5年総額1億ドル（約158億円）の契約を今すぐ提示できるかと問いかけた。



それでも「村上は開幕ロースターに入り、2027年もシカゴ打線の重要な一員であり続ける」とみている。



その上で同メディアは「今冬に答えが得られるとは確信していない」と締めくくった。



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