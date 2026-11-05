日本サッカー協会（JFA）は5日、女子ナショナルチームダイレクターを務めていた佐々木則夫氏が一身上の都合により退任することを発表した。なお、佐々木氏は新設される「JFA 女子サッカーアンバサダー」に就任することとなる。

佐々木氏は山形県出身で、NTT関東サッカー部（現：RB大宮アルディージャ）のコーチや監督を務めたほか、大宮のJリーグ参入後は強化部長やユースの監督を務めた。

2006年になでしこジャパンのコーチに就任すると、2008年には監督に就任。2011年にドイツで行われたFIFA女子ワールドカップでは、チームを見事に初優勝へと導く手腕を見せると、2012年のロンドン・オリンピックでは銀メダル、2014年の女子アジアカップでは優勝、2015年のカナダ女子ワールドカップでは準優勝と、なでしこジャパンの黄金期を築くことに。なでしこジャパンと共に、国民栄誉賞や紫綬褒章も受賞したほか、個人では2012年のFIFAバロンドール女子最優秀監督賞も受賞していた。

2021年からJFAの女子委員長を務めていた佐々木氏は、2026年3月に新設された女子ナショナルチームダイレクターを務めていたが、この度退任することが決定した。なお、女子委員長を務める今泉守正氏と女子副委員長を務める宮間あや氏、中田康人氏が兼任することとなる。