女性首長によるびじょんネットワーク実行委員会は10月17日、東京商工会議所 Hall & Conference Roomで「第8回 女性首長によるびじょんネットワーク」を開催した。一般向けにYouTubeでライブ配信も行い、小池百合子東京都知事をはじめ、全国の女性知事・区市町村長、駐日女性大使、女性経営者ら約40人が参加した。

女性首長は36人から83人へ

小池都知事は、2019年の第1回開催時に36人だった女性首長が、今回は83人まで増えたと紹介。東京都の審議会委員に占める女性比率がおおむね5割、都議会の女性議員比率が約4割になったことにも触れた。一方、日本のジェンダー・ギャップ指数が145カ国中117位である現状を挙げ、女性リーダーが連携して取り組む必要性を訴えた。

全国の女性首長や駐日女性大使らが参加した会場の様子

5つのテーマで「次の一手」を議論

テーマ別セッションでは、「透明な評価」「成長機会」「ロールモデル」を軸とした女性リーダー育成や、共働き・共育てを支える制度と文化、女性管理職比率とウェルビーイングの関係などを議論した。制度の整備だけでなく、意思決定に関わる経験や相談しやすい職場環境を意図的につくる必要性が共有された。

女性リーダーを育てる評価や成長機会について意見を交わしたセッション

女性管理職比率と職員のウェルビーイングを考えたセッション

女性の健康支援では、妊娠・出産・更年期などが就業継続やキャリア形成に与える影響を取り上げた。地域活性化のセッションでは、子育て支援、仕事のやりがい、地域とのつながり、リモートワーク環境の整備など、女性が住み続け、働き続けたい地域をつくるための方策が示された。

ライフステージに応じた女性の健康支援を話し合ったセッション

女性が住み働き続けたい地域づくりの実践策を共有したセッション

制度と職場の雰囲気、双方の変化を

各セッションの報告後、小池都知事は、自治体や国、立場が違っても共通する解決策があるとして、知見を共有するネットワークの意義を強調した。東京都が育児休業を「育業」と呼ぶ取り組みも紹介し、「制度もそうですし、職場の雰囲気も変えていかなければ」と、仕組みと組織文化の双方を変える必要性を示した。

登壇者と学生がセッションの学びと今後の行動を共有したフィナーレ

会場では「女性首長によるびじょんネットワーク宣言」も発表。性別にかかわらず、誰もが能力を発揮できる社会の実現に向け、会議で共有した知見を今後の取り組みにつなげる姿勢を示した。

地域の魅力をマルシェで発信

KITTE丸の内1階アトリウムでは、10月15日から19日まで「Vision Network マルシェ」を開催。女性首長が在任する43自治体の特産品と、駐日女性大使の国11カ国・22商品を含む約230商品を展開した。小池都知事は出店者と会話しながら地域産品を手に取り、地域経済と女性活躍を目に見える形で発信した。

地域の特産品について出店者から説明を受ける小池都知事

「Vision Network マルシェ」で地域産品を手に取る小池都知事

囲み取材では、女性首長の増加について、地域で挑戦する女性が増えている証左との見方を示した上で、「日本で一番もったいないものは、女性のエネルギー」と発言。女性の力を多様な分野で発揮できる環境と社会づくりへの期待を語った。

マルシェ視察後の囲み取材で女性活躍への期待を語る小池都知事

開催概要・登壇者一覧

公式サイトでは、メイン会場と各テーマ別セッションのアーカイブ視聴を案内している。楽天市場内のオンライン特設サイトでは、2027年2月14日まで女性首長が在任する自治体の特産品を販売する予定だ。

項目 内容 -- -- イベント名 第8回 女性首長によるびじょんネットワーク 開催日 2026年10月17日 会場 東京商工会議所 Hall & Conference Room 主催 女性首長によるびじょんネットワーク実行委員会 メインテーマ 女性も男性も共に活躍できる社会づくり 参加者 女性知事・区市町村長、駐日女性大使、女性経営者など約40人 配信 YouTubeライブ配信、公式サイトでアーカイブ案内 公式サイト https://vision-network.tokyo/ オンラインマルシェ 2027年2月14日まで楽天市場内特設ページで展開予定

テーマ モデレーター 登壇者 -- -- -- THEME01 キャリアを変えた女性活躍の仕組みと支援 谷本有香氏 益子純恵那珂川町長、森澤恭子品川区長、米丸まき子姶良市長、メルバ・プリーア駐日メキシコ合衆国大使、アレクサンドラ・コヴァチュ駐日セルビア共和国大使、カーフワ・トーファス駐日ウガンダ共和国大使、ビバタ・ネビエ・ウエドラオゴ駐日ブルキナファソ大使、モニカ・シモニャン駐日アルメニア共和国大使、オルネル＝バーリン・アンナ駐日ハンガリー大使 THEME02 共働き・共育ての社会へのインパクト 山口有希子氏 南千晴榛東村長、やまだ加奈子北区長、小林洋子小平市長、マリエタ・アラバジエヴァ駐日ブルガリア共和国大使、クリスティン・イグルム駐日ノルウェー王国大使、ヒセラ・ガルシア駐日キューバ共和国大使、ムカシネ・マリー・クレール駐日ルワンダ共和国大使、ロシナ・ホアベス駐日ナミビア共和国大使 THEME03 女性管理職比率の向上と職員のウェルビーイング 及川美紀氏 斎藤万紀子羽生市長、原田ひろみ清瀬市長、佐藤ひさ子留寿都村長、佐藤有美長久手市長、是枝綾子忠岡町長 THEME04 ライフステージに応じた女性の健康支援 山田奈央子氏 小川ひろみ大衡村長、清家愛港区長、小池友妃子碧南市長、石川智子知立市長 THEME05 地域の活力を創出する実践策 白河桃子氏 山﨑結子外ヶ浜町長、平山富子多古町長、逢坂伸子大東市長、堤かなめ大野城市長、柴田裕美子宮若市長、シグリッド・ベルカ駐日オーストリア共和国大使

まとめ

第8回を迎えた「女性首長によるびじょんネットワーク」では、女性リーダーの育成、共育て、管理職とウェルビーイング、健康支援、地域活性化という5つの視点から、現場の実践策が共有された。女性首長の増加を次の変化につなげるには、制度の充実に加え、職場や地域の文化を変える継続的な取り組みが求められそうだ。