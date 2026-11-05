クラシックカーが宮城を駆ける！笑顔と温かさに満ちた「スマイルラリー 2026」

今年で3回目となる”みやぎの地に笑顔の花を咲かせる”クラシックカーラリー「Smile Rally（スマイルラリー）」が、2026年10月31日（土）から11月1日（日）の2日間にわたり、宮城県内を舞台に開催された。石巻市南浜マリーナをスタートし、風光明媚なコースを駆け抜けた2日間の模様をお届けする。

【画像】秋の宮城をクラシックカーが巡る、笑顔あふれる「スマイルラリー」（写真35点）

10月31日（土）、雨も上がり朝の冷気が心地よい石巻市南浜マリーナ。ゲートオープンとともに、全国から集まったクラシックカーが続々と来場した。北海道や岐阜県といった遠方からの参加者もおり、この日のために愛車をメンテナンスして駆けつけた熱量が会場全体から伝わってくる。

初回は宮城の海と山、前回は市街地や学都仙台の紅葉コースを巡ってきたスマイルラリー。3回目となる今回は、DAY1はホエールタウンおしか（石巻市）～南三陸ホテル観洋（南三陸町）～万葉おおひら館（大衡村）～⼤和町役場（大和町）～富⾕市役所（富⾕市）を巡り、仙台ヒルズホテル（仙台市）にゴール、DAY2はSUGO CAFÉ（村田町）を経由し錦ヶ丘アーリー迎賓館（仙台市）にゴールする約340kmのルートが設定された。

参加者の顔ぶれが多彩なのも、スマイルラリーの大きな魅力である。今大会の最年少ドライバーとして注目を集めたのは、ポルシェ911を駆る現役の女子大学生。お父様がコ・ドライバーとして隣に座るという、素敵な親子参戦だった。お父様が「ドライビングテクニックは娘のほうが上手いです。コーナーで踏み込んで行くのは僕にはできません」と誇らしげに語る姿からは、車を通じた家族の温かい絆が垣間見え、周囲の参加者たちも思わず笑顔になっていた。

若い世代の参加が多く見られたことも印象的だ。今回のイベントでは温もりあふれる「新婚さんいらっしゃい賞」が2組に贈られた。

また、本番のスマイルラリー当日だけでなく、日頃から練習会やツーリングが別途実施されていることも、主催者と参加者同士の結束やアットホームな雰囲気を作り出している理由のひとつである。

ストイックな競技志向のラリーとは異なり、このイベントは和気あいあいとした雰囲気が特徴で、通常のPC競技に加えて、参加者を笑顔にするユニークな仕掛けが満載だ。クイズやアトラクションのほか、「おみやげボーナス」として、道中のスポットで購入した商品のレシートでシークレットポイントをゲットするチャンスも設定され、観光やショッピングを通じて楽しめる工夫も凝らされていた。

また、アトラクションのひとつとして用意された「03ストップ」も盛り上げに一役買った。これは、コ・ドライバーと連携して基準の線より3メートル手前のところで車を止める競技で、フロントタイヤの中央からゴールラインまでの距離を測定する。車両感覚と空間認識能力、そしてドライバーとコ・ドライバーのコンビネーションが必要とされる、シンプルながらも意外と難しい企画である。

1日目のゴール地点となった「仙台ヒルズホテル」に全車が到着した後は、お待ちかねのガラパーティーと表彰式が開催された。会場では、地元の「仙台サバキ女子」によるマグロの解体ショーをはじめ、地酒や牛タン、ずんだ餅など、東北の豊かな食文化を存分に満喫。表彰式でも多くの賞が授与され、美味しい食事と車談議で盛り上がる賑やかな夜となった。

大会2日目となった11月1日（日）は、午前8時に1号車がスタート。途中の立ち寄り地である「スポーツランドSUGO（すごうカフェ）」では、クラシックカーからいったん降りて、ゴルフカートによるPC競技がサプライズで実施された。運転するのはドライバーでもコ・ドライバーでもどちらでもOKというルールのもと、女性がステアリングを握る姿もあり、会場は和やかな笑顔に包まれた。

秋晴れの宮城の景色をバックに心地よいエンジン音を響かせた車たちは、午前11時30分頃から「錦ヶ丘アーリー迎賓館」に続々とゴールした。

ランチ終了後の最終表彰式は敷地内のチャペルで行われ、結果発表に一喜一憂しながら互いの健闘をたたえ合う拍手と笑顔が絶えないフィナーレとなった。

最後に、このラリーの背景には、主催者である実行委員会の温かく深い配慮があることにも触れておきたい。東北地方には、今なお東日本大震災の記憶を呼び起こす場所が多く存在する。「参加者に被災地の現実を知ってもらうべきか」という葛藤もあったという。しかし、最終的に主催者が選んだのは、次のようなスタンスだった。

「今回は、東北に遊びに来てもらって、楽しく元気な東北の姿を見て楽しみ、笑顔で過ごしていただきたい。そのうえで、どこか心の中で震災の犠牲者にも心を寄せていただければ」

悲しみを強調するのではなく、今の「元気な東北」を全身で楽しんでもらう。そのおもてなしの心こそが、参加者の心を打つ理由なのかもしれない。

クラシックカーラリー初心者でも気軽に参加できる「スマイルラリー」。来年は、あなたもこの笑顔のラリーに参加してみてはいかがだろうか。

文：オクタン日本版編集部 写真：スマイルラリー

Words: Octane Japan Photography: Smile Rally