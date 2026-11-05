PLAVE──物語と音楽でつなぐ、「夢」を現実にするバーチャルK-POPアイドル

PLAVE（プレイブ）は、VLAST所属の5人組バーチャルK-POPアイドル。2023年3月12日にデビューし、「Play」とフランス語の「Rêve（夢）」を組み合わせたグループ名には、夢を実現するために新しい世界をつくっていく、という意味が込められている。

メンバーは、リーダーでメインボーカル兼プロデューサーのYEJUN（イェジュン）、メインボーカル兼プロデューサーのNOAH（ノア）、メインダンサー兼振り付け担当のBAMBY（バンビ）、メインラッパー兼プロデューサーのEUNHO（ウノ）、メインダンサー兼振り付け担当のHAMIN（ハミン）。作詞・作曲・プロデュース、振り付けまでメンバー自身が担う「セルフプロデュース型」のグループとしても知られており、バーチャルな姿で活動しながらも音楽番組、ライブ、アルバム制作、ファンとの交流など、K-POPアイドルとしての活動を本格的に展開している点が大きな特徴だ。

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PLAVEの物語の中心にあるのが、「カエルム」「アステルム」「テラ」という三つの世界だ。カエルムはキャラクターたちが暮らす仮想世界、テラはファンが暮らす現実世界（地球）で、アステルムは二つの世界の中間に位置する空間。メンバーはアステルムで出会い、PLAVEとして活動を始めた。異なる世界は隔てられているものの、目には見えない力によってつながっている。メンバーとファンは、音楽やライブを通じて互いの存在を感じ、異なる世界にいながら同じ時間を共有していく。

デビュー以来、PLAVEは「ASTERUM」シリーズや「Caligo」シリーズを通じて、成長、出会い、葛藤、再会を描いてきた。単なる設定にとどまらず、ファンとの関係性やバーチャルと現実の境界を越える活動そのものが、PLAVEの世界観として表現されている。

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デビュー当時は、実際の人がモーションキャプチャを活用して活動するタイプのバーチャルなグループは韓国ではまだほとんど存在せず、楽曲・振り付けの依頼やコンサート会場を探す段階でも色々と苦労が多かったと過去にメンバーが語ったこともある。結果的にこれが「自主制作アイドル」としての方向性を固める一助にもなったというが、そうした困難を乗り越えてバーチャルアイドルとして異例の音楽的成果を積み重ねてきた。2024年には「WAY 4 LUV」が韓国の音楽番組でバーチャルアイドルとして初の1位を記録。同年には「Pump Up The Volume!」が韓国音源チャートで1位を獲得した。2025年の3rd Mini Album 『Caligo Pt.1』では、韓国の主要音楽配信サイトMelonの24時間の累積ストリーミング数が1100万回を突破し、Melonで配信されたアルバムの中で歴代最高記録を達成するなど、発売後のストリーミングや音源チャートで大きな記録を打ち立て、タイトル曲「Dash」も注目を集めた。

さらに、2026年には4th Mini Album 『Caligo Pt.2』がBillboard 200で145位に入り、K-POPバーチャルグループとして初めてチャートイン。日本語楽曲のリリースや海外公演にも活動範囲を広げ、韓国国内だけでなく、日本を含むアジア、北米へとファン層を拡大している。最新作5th Mini Album 『HYPERDRIVE』は、Billboard 200で初登場31位、Billboard Top Album Salesで1位を記録、また、タイトル曲「Star Trace」は、Billboard Global 200で68位、Global 200 Excl. USで18位にランクインするなど、グローバルな存在感をさらに高めた。

チャートのみならず、第五世代K-POPグループとして多くの賞を獲得しており、2023年にはKM CHARTの2023年第3シーズン新人賞（男性部門）を獲得。2024年にはソウル歌謡大賞のニューウェーブスター賞、ハントミュージックアワーズのバーチャルアーティスト特別賞、アジア・スター・エンターテイナー・アワーズのThe Best Virtual Artistなどを受賞している。2024年のMelon Music AwardsではTOP10およびMillions TOP10に選出。2025年にはゴールデンディスク人気賞、ソウル歌謡大賞本賞、アジア・スター・エンターテイナー・アワーズのTHE BEST GROUP (male)、さらにMelon Music AwardsのTOP10など、主要な音楽賞で評価を受けた。2026年もハントミュージックアワーズの本賞・バーチャル部門特別賞を受賞。日本でも第40回日本ゴールドディスク大賞のベスト3ニュー・アーティスト（アジア）などを受賞し、バーチャルであることを越えた音楽グループとしての地位を確立している。

2025年6月16日にはJP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」で日本デビュー。同年11月には初のアジアツアー日本公演を幕張メッセで開催し、King & Prince「シンデレラガール」のカバーなどの特別演出で大盛況だった。2026年にはPLAVEは自身初となるワールドツアー「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」を開催中で、ツアーは9月12・13日、K-POPバーチャルアイドル史上初となるスタジアム公演で大きな話題を呼んだ韓国・仁川公演を皮切りにスタートし、日本公演は9月26・27日に神奈川・ぴあアリーナMMで実施された。日本公演ではmiletとのコラボ曲「Flame (feat. milet)」の世界初披露や新曲「Star Trace」日本初披露、M!LKの「好きすぎて滅！」のステージ披露など、大盛況のうちに終了し、PLAVEにとって日本にいるファンとの距離をさらに縮める重要なステージとなった。その後、ツアーは高雄、バンコク、シンガポール、台北、マカオへと広がり、11月14日には米カリフォルニア州パサデナ公演も予定されている。

「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」は、PLAVEの楽曲や物語を画面越しではなく大規模な会場で体感できるライブで、映像演出・バーチャルな表現・生バンドや実際にバックダンサーを携えてのダイナミックなパフォーマンスを融合させたステージは、従来のK-POP公演とは異なる、新たなライブの形を提示している。

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K-POPの第五世代としてもトップクラスの成績とファンダムを獲得してきたPLAVEだが、2026年10月12日には5th Mini Album 『HYPERDRIVE』をリリースしたばかりだ。

タイトルの『HYPERDRIVE』は、単なる加速装置というだけではなく、これまでとは異なる座標へ跳躍するための装置を意味しており、今作はPLAVEの新たな章と言える。ボサノバ、ロック、EDM、ポップ、R&Bと幅広いジャンルを横断しながら、PLAVEらしい聴きやすさを保っている。

収録曲は全5曲。1曲目の「GGUN」は柔らかなボサノバのリズムに、ジャズ風のボーカルとほろ苦い感情を重ねた楽曲で、2曲目の「Sweet Rain」は、アコースティックギターを中心に別れの切なさや後悔を描きながら、ほのかな明るさも感じさせるロックナンバーだ。

タイトル曲「Star Trace」は、PLAVEにとって初となるEDMベースのキャッチーなダンスポップだ。楽曲のテーマは、PLAVEのいる世界「アステルム」と、ファンが暮らす「テラ」で、二つの世界は離れているが目には見えない力で結ばれているという世界観を背景に、再会する日まで互いを守り続けるという約束が歌われており、重厚なビートと広がりのあるシンセサウンドで、二つの世界を結ぶ星の軌跡を表現」している。

4曲目の「The Answer Is Yes」は、疲れた日々を生きる人々に肯定のメッセージを届ける明るいポップソング。最後の「Rewind」は、プロデューサーのKENZIEと、彼女が率いる作曲チームKZLABが参加したR&Bポップで、過ぎ去った青春と大切な記憶を振り返る。

『HYPERDRIVE』は、これまでの物語を受け継ぎながら、PLAVEが特定のジャンルにとどまらないことを示したアルバムである。異なる世界を結ぶ彼らの音楽は、今後もバーチャルK-POPの可能性を広げていくだろう。

PLAVE

5thミニアルバム『HYPERDRIVE』

配信中

https://plave.lnk.to/HYPERDRIVE_jp

日本でのCD発売：

- Racer Ver.：発売中

- Towel Ver.／PLBBUU Ver.：2026年11月18日発売予定

1. GGUN

2. Sweet Rain

3. Star Trace

4. The Answer Is Yes

5. Rewind

公式サイト：https://plave-official.jp/