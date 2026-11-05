ラス・パルマスは4日、セグンダ（スペイン2部）第13節エルデンセ戦において、逝去したヘスス・デ・ミゲル氏への追悼の意として、3rdユニフォーム（白と青）を着用することを発表した。

テネリフェのストライカーだったヘスス・デ・ミゲル氏は、2日の第12節アンドラ戦で相手GKと激しく接触。意識不明で病院に搬送され、翌朝に逝去した。享年30歳だった。

接触プレーで選手が亡くなる、というあまりにも悽愴な出来事がスペインサッカー界に深い悲しみをもたらしているなか、ラス・パルマスが“ライバルクラブ”に連帯を示した。黄色と青のクラブは、8日に行われるホームゲームのエルデンセ戦において、3rdユニフォームを着用する旨を発表。通常は1stユニフォーム（黄色と青）を着用するのだが、同ユニフォームのカラーは“白と青”で、配色はテネリフェ（青と白）のクラブカラーと同じだ。ラス・パルマスはこの決断が、「今度の日曜日、これは君のために捧げるよ、ヘスス」と、追悼の意を込めたものだと伝えている。

宮代大聖が所属するラス・パルマスとテネリフェは、カナリア諸島のクラブ。両雄の対戦は、“カナリア諸島ダービー”として注目を集めている。

また同日、同じくセグンダに所属するアルメリアが、ホームでのテネリフェ戦（第34節）におけるチケット売上全額を同氏の遺族に寄付することを発表。モハメド・アル・ケレイジ会長が発起人となり、「困難な状況にある遺族への支援を伝えたい」という思いのもとで、決断に至ったとのことだ。

【連帯】ラス・パルマスが逝去したFWを偲んで3rdユニフォームを着用



