AFC（アジアサッカー連盟）は5日、同12日に行われるロサンゼルスオリンピック2028のアジア予選の組み合わせ抽選会のポット分けを発表した。

ロサンゼルスオリンピック2028のサッカー競技における本大会参加チーム数が、男子は12チーム、女子は16チームと、パリオリンピック2024から男女間で参加チーム数が逆転することが決まっているなか、9回目の開催となるオリンピック女子サッカー競技に向けてまずはアジア予選を戦う予定となっている。

今大会からは新たなフォーマットが導入されており、これまでは独立した大会として開催されてきたが、今回からオリンピック女子サッカー競技のアジア予選は、AFC女子アジアカップの終了後に開催されることになり、同大会の上位8チームが参加する単一ステージの形式となっている。

これにより、2026年3月に開催されたAFC女子アジアカップオーストラリア2026の上位8チームが、ロサンゼルスオリンピック2028のアジア予選に出場することになる。なお、日本女子代表（なでしこジャパン）は同大会で2大会ぶり3度目のアジア制覇を達成していた。

4つのポットに振り分けられた出場チームは抽選により、4チームずつ2つのグループに分けられ、各グループでホーム＆アウェイ方式のリーグ戦（全6節）が行われる。グループステージ終了後、各グループの首位がロサンゼルスオリンピック2028の出場権を獲得する。

なお、出場枠が16チームに拡大されたことに伴い、各グループの2位チームにも、本大会出場の可能性が残されている。各グループの2位チームは、2028年2月28日（第1戦）および同年3月4日（第2戦）に行われるアジア予選プレーオフを戦った後、プレーオフの勝者は2025年コパ・アメリカ・フェメニーナで3位に終わったアルゼンチン女子代表との大陸間プレーオフに臨むことになる。

注目のロサンゼルスオリンピック2028のアジア予選の組み合わせ抽選会は今年11月12日に開催される。

10月20日時点の最新のFIFA女子世界ランキングに基づいて、振り分けられた4つのポットは以下の通り。

ポット1：日本（5位）、北朝鮮（12位）

ポット2：オーストラリア（15位）、韓国（17位）

ポット3：中国（18位）、チャイニーズ・タイペイ（38位）

ポット4：フィリピン（39位）、ウズベキスタン（51位）