俳優の堀口真帆(ほりぐち・まほ)が、『第105回全国高校サッカー選手権大会』(12月28日開幕、2027年1月11日決勝)で、日本テレビの番組の顔となる22代目応援マネージャーに決定した。中学2年生の頃から目標にしてきた応援マネージャーに選ばれた喜びや、恒例のリフティングチャレンジに向けた特訓の日々を語った。

中2から抱いた夢「事務所の方や両親と一緒に目標に」

就任の話を聞いたときの気持ちについて、「私は中学2年生の頃から、この高校サッカーの応援マネージャーになることを夢見ていて、事務所の方や両親と一緒に目標にして頑張ってきたので、夢をかなえることができて嬉しい気持ちでいっぱいです」と語った堀口。きっかけは、中学2年生だった2022年シーズンから務めてきたJリーグ・横浜FCのスタジアムアシスタントMC、そしてスタジアムMCとしての活動だった。「サッカーに触れることが多くなり、(応援マネージャーを)やってみたいという気持ちが芽生えました」と振り返る。

高校サッカーは「『ザ・青春』というイメージです」とし、「今年は会場で観戦できると思いますので、とても楽しみにしています!」と声を弾ませた。

リフティングは49回 キャリーケースにボールを入れて特訓

堀口真帆

歴代の応援マネージャーが挑戦してきた恒例のリフティングチャレンジでは、49回を記録した。「応援マネージャーを担当させていただくことが決まってから毎日毎日、公園で練習していました」といい、「お仕事で遠出することも多いのですが、キャリーケースにサッカーボールを入れて持ち歩き、毎日ボールに触るようにしていた」という。サッカーが上手な父からは、片足で小刻みに蹴るリフティングと、右足と左足を交互に使うリフティングのコツを教わった。

応援マネージャーとしての活動でも「リフティングで何かできたら嬉しい」と意欲を見せる。さらに「最近はショート動画にハマっているので、応援マネージャーの活動の中でショート動画をたくさん撮影して投稿できればと思っています」と、動画での発信にも意気込んだ。

憧れは広瀬すず&川口春奈「この冬は高校サッカーを」

憧れの歴代応援マネージャーには広瀬すずと川口春奈を挙げ、「俳優さんとして本当に多くの作品で活躍されているので」。

今年のワールドカップもテレビで観戦したという。今大会の応援リーダーには鎌田大地選手が就任しており、「一緒に高校サッカーを盛り上げることができることをとても光栄に思います」とコメント。「夏はワールドカップで日本中が盛り上がっていたので、この冬は高校サッカーを盛り上げられるよう頑張りたいと思っています」と力を込めた。

同世代の選手たちには「特に3年生の皆さんは高校最後の試合になると思いますので、仲間たちとの時間を大切にして、悔いを残すことがないように、試合の最後まで目一杯楽しみながら頑張ってもらえればと思っています」とエールを送った。

日本テレビスポーツ局の戸田聖一郎プロデューサーは、リフティングチャレンジに向けて練習を積み重ねる姿や、自ら地区大会の決勝会場へ足を運ぶ熱意を評価。「今大会に新しい風を吹き込んでくれることを期待しています」とコメントしている。

高校サッカー歴代応援マネージャー

初代：堀北真希(第84回大会)

2代目：新垣結衣(第85回大会)

3代目：北乃きい(第86回大会)

4代目：逢沢りな(第87回大会)

5代目：川島海荷(第88回大会)

6代目：広瀬アリス(第89回大会)

7代目：川口春奈(第90回大会)

8代目：大野いと(第91回大会)

9代目：松井愛莉(第92回大会)

10代目：広瀬すず(第93回大会)

11代目：永野芽郁(第94回大会)

12代目：大友花恋(第95回大会)

13代目：髙橋ひかる(第96回大会)

14代目：清原果耶(第97回大会)

15代目：森七菜(第98回大会)

16代目：本田望結(第99回大会)

17代目：茅島みずき(第100回大会)

18代目：凛美(第101回大会)

19代目：藤﨑ゆみあ(第102回大会)

20代目：月島琉衣(第103回大会)

21代目：池端杏慈(第104回大会)

22代目：堀口真帆(第105回大会)

