







千葉ロッテマリーンズは、11月23日にZOZOマリンスタジアムにて行われる特別試合「ちば興銀プレゼンツマリーンズスペシャルゲーム2026」について、追加の選手として渡辺正人氏、ベニー・アグバヤニ氏、金泰均氏、ルイス・クルーズ氏、大松尚逸氏が参加することことを発表した。









試合は公式ファンクラブ「TEAM26」が誕生した2006年以降に在籍していたOB選手を中心に「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて5イニングで実施。



追加参加選手のチーム分けは「TEAM WHITE」に渡辺正人氏、ベニー・アグバヤニ氏、「TEAM BLACK」に金泰均氏、ルイス・クルーズ氏、大松尚逸氏となる。



ベニー・アグバヤニ氏は、「このマリーンズスペシャルゲーム2026に招待してもらえてとても光栄だよ。長年の夢が叶って嬉しいね。この機会を実現させてくださった関係者の皆さんには本当に感謝しているよ。マリーンズファンの皆さん、そしてかつてのチームメイトたちに会えることが今から楽しみだね！」とコメント。



試合詳細は以下の通り。



イベント名

ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026

開催日時：2026年11月23日(月祝) ※試合開始は13時予定、※悪天候の場合は中止とし、順延はありません。

開催場所：ZOZOマリンスタジアム（千葉県千葉市美浜区美浜１）

対戦カード：TEAM WHITE VS TEAM BLACK

着用ユニホーム：【TEAM ホワイト】 誠ユニホーム（2005-2007 着用）、【TEAM ブラック】 ビジターユニホーム（2010-2013 着用）

イベント参加予定選手：※敬称略 サブロー、福浦和也、薮田安彦、小林雅英、黒木知宏、小林宏之、清水直行、渡辺俊介、成瀬善久、里崎智也、堀幸一、今江敏晃、岡田幸文、渡辺正人、ベニー・アグバヤニ、金泰均、ルイス・クルーズ、大松尚逸 他

特設サイト：https://www.marines.co.jp/event/2026/specialgame/















































【拡大写真】豪華メンバーが集結！ベニー氏、金泰均氏、大松尚逸氏らが追加選手として参加





[caption id="attachment_300008" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























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