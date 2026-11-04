







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは3日、育成の岸本佑也選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



岸本選手は奈良大付高から2024年育成ドラフト1位で楽天に入団した19歳の内野手。プロ1年目の昨季はファームで7試合の出場にとどまり、打率.143、0本塁打、2打点だった。



プロ2年目の今季は出場機会を大きく増やし、ファームで53試合に出場して打率.238、0本塁打、10打点を記録した。



球団公式サイトによると、契約更改後岸本選手は今季を振り返り「去年は試合にあまり出られなかったですが、今年はいっぱい出してもらって、自分の足りない部分とか、よい部分がわかったシーズンでした。」とコメント。



「打撃面ではしっかり考えて打席に立つこともできましたし、守備もいろいろな状況で状況判断とか、しっかりレベルアップできたと思います。」と手応えを語った。



一方で「今年は最初3割をキープしてたのですが、後半でどうしても継続できなかったので、来年は後半も粘り強く結果を残せるように頑張ります。」と課題を挙げ、「目標は支配下です。」と来季の目標を掲げた。



岸本選手は11月14日から台湾で開催される「2026アジア・ウインター・ベースボール・リーグ」に派遣される。来季はプロ3年目を迎える岸本選手。支配下登録を目指し、台湾で実戦を重ねる。



















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