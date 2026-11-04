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元読売ジャイアンツの山口俊氏が3日、自身のインスタグラムを更新。ピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手が、山口氏の経営する飲食店を訪れたことを報告した。







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投稿では「TANIARASHI別邸にポール・スキーンズご来店」とつづり、店の前で撮影した2ショットを公開。「忙しい中、別邸にご来店いただきありがとうございました！」と感謝を伝え、英語でも同様のメッセージを添えた。



山口氏の身長は187センチ、スキーンズ投手は198センチで、2人の間には11センチの身長差がある。



今オフに来日したスキーンズ投手は、2023年のMLBドラフトで全体1位指名を受けてパイレーツに入団。メジャー1年目の2024年は11勝3敗、防御率1.96で新人王を獲得し、2025年は10勝10敗、防御率1.97、216奪三振でサイ・ヤング賞に輝いた。



今季は32試合に登板して10勝11敗、防御率3.82、200奪三振を記録している。



山口氏は柳ヶ浦高から2005年高校生ドラフト1巡目で横浜ベイスターズに入団。巨人に移籍後の2019年には15勝をマークし、2020年はトロント・ブルージェイズでプレーした。NPB通算では443試合に登板し、66勝66敗112セーブを記録している。





























【投稿】身長差は11センチ…！山口俊氏がポール・スキーンズの来店を報告した2ショットがこちら



山口俊氏の公式インスタグラムより





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