







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは3日、青野拓海選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



青野選手は氷見高から2023年ドラフト8位で楽天に入団した21歳の内野手。プロ2年目の昨季はファームで80試合に出場し、打率.232、0本塁打、26打点を記録した。



プロ3年目の今季は、開幕からファームで12試合に出場して打率.318、5打点をマークしていたが、3月28日の試合で左肩を負傷し、4月14日に手術を受けた。



9月に実戦復帰し、今季はファームで16試合に出場して打率.298、0本塁打、5打点の成績を残している。



球団公式サイトによると、契約更改後青野選手は今季を振り返り「怪我があったので思うようにいかないようなシーズンでした。」とコメント。



「でも、その怪我の期間で引き出しとかも増えたので、来シーズンは覚悟を持って挑みたいです。」と前を向いた。



来季に向けては「来年の目標は一軍に多くいられるように、その中で試合も出て、活躍できるようにやっていきたいです。」と意気込んだ。



青野選手は11月14日から台湾で開催される「2026アジア・ウインター・ベースボール・リーグ」に派遣される。来季はプロ4年目を迎える青野選手。ウインター・リーグでの実戦を経て、プロ初の一軍出場を目指す。



















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