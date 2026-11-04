







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手を将来の中心選手として獲得する案が浮上している。ただし実現する場合は、ホスエ・デポーラ外野手ら複数の有望株を差し出す超大型トレードになる可能性がある。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が11月2日（日本時間3日）に言及した。



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レッズが昨オフ、デラクルーズとの長期契約延長に複数回失敗したことから、今オフはトレードのオファーを受け付ける可能性がある。



ドジャースでは来季もムーキー・ベッツ内野手が遊撃手を務める見込みだ。一方で来季は34歳となるため、球団は中長期的なスター選手の後継者を考える必要がある。



そこで候補となるのが24歳のデラクルーズだ。今季は打率.283、出塁率.365、長打率.515、キャリアハイの本塁打30、OPS+142、bWAR5.6を記録した。



注目の集まるデラクルーズの動向についてスネイブリー氏は「常にインパクトのある選手を獲得しようとしているドジャースにとって、デラクルーズはパワー、スピード、運動能力、そして若さを兼ね備えた魅力的な選手であり、今後数年にわたり打線の要となる可能性を秘めている」と言及した。



大谷翔平選手も含めてチーム全体で高齢化が課題となるドジャースにとって、デラクルーズは魅力的な選手だ。しかし、未来の主力候補たちを複数手放してまで手に入れる価値があるのか、フロントは慎重な判断を迫られることになりそうだ。











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