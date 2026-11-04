







オリックスのリーグ3連覇を支え、2023年にはWBC日本代表にも選ばれた山﨑颯一郎投手。故障や不調に苦しんだ時期を経て、今季は52試合に登板し、25ホールド、防御率2.21と復活を遂げた。その裏には、身体づくりや投げ方への意識を見直す試行錯誤があった。かつて活躍した2023年の状態に「戻らなくていい」と語る右腕が、復活までの道のりと来季への思いを明かした。（取材・文・写真：野口航志／写真：吉富なつめ）





プロフィール：山﨑颯一郎

1998年6月15日生まれ、石川県出身。190センチ、93キロ。右投右打。敦賀気比高から2016年ドラフト6位でオリックスに入団。2021年に一軍デビューを果たし、22年から主に救援投手として登板機会を増やしリーグ優勝に貢献。23年は53試合に登板し、27ホールド、9セーブ、防御率2.08を記録。同年3月にはWBC日本代表に追加招集され、世界一を経験した。最速160キロを誇る長身右腕で、現在の背番号は21。





「達成できて良かった」開幕前から掲げていた“2つの目標”

[caption id="attachment_299902" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたオリックス・山﨑颯一郎【写真：野口航志】[/caption]











今季は52試合に登板し、4勝4敗、25ホールド、防御率2.21と復活を遂げたオリックス・山﨑颯一郎。開幕前から目標に掲げていた「50試合」と「シーズン完走」を達成し、故障や不調に苦しんだ2年間を経て、再び一軍ブルペンの中心で結果を残した。



「今季が始まる前から、自分の中でもまず50試合登板・シーズン完走は目標に入れてやっていたので、そこは達成できて良かったです」



2023年は53試合に登板して防御率2.08。最速160キロを誇る右腕としてリーグ3連覇に貢献し、日本代表にも選出された。しかし、翌24年は故障もあり7試合、25年も28試合登板で防御率4.28。一軍と二軍を行き来する時間が続いた。



復調への動きは、昨季後半から始まった。まず変えたのはトレーニングだった。



「それまでは筋肉量を増やす、パワーを上げるという思考でウェイトをやっていたんですけど、そこを変えました。ずっとマックスの重さでやっていたものを、自分にちょうどいいぐらいの重さにしました。自分の中で一番力が入るポジションがあるんですけど、そこを忘れないためのトレーニングという感覚ですね」



状態が落ちていた頃には、走っている時にも身体への違和感があった。



「走っている時も、『なんか自分の体を使えていないな』と思っていましたし、投げている時も全然自分の体じゃないような感覚でした。筋肉量と体重も増やしていたんですけど、それが自分で扱えない方向にいっていました」



そこで基準にしたのが、自身が思うように出力できていた2022、23年頃の身体だった。







「上から投げる」が正解ではなかった…長身右腕が見直した投球フォーム

[caption id="attachment_299906" align="alignnone" width="1200"] オリックス・山﨑颯一郎【写真：吉富なつめ】[/caption]











「（当時）まだコントロールは全然良くなかったんですけど、スピードに関しては思うように出ていました。でも、その感覚もなくなっていたんです。『じゃあ、一番良かった時の体重とか、筋肉量はどうだったのか』を考えて、まずは体から戻しましたね」



昨秋、高知で行われたキャンプで話を聞いた際には、調子を崩すとフォームを変えたり、すぐに何かをいじったりすることが多かったと振り返っていた。試行錯誤を重ねる中で気づいたのが、190センチの長身ゆえ、状態が悪くなるほど「上から、上から」と投げようとする意識が強くなっていたことだった。



「身長が高いピッチャーは上から投げるってよく言われますし、僕もそれが正解だと思っていました。ただ、データを見たら、球質的には上から投げ下ろすタイプじゃなかったんです。そこで『じゃあ違うな』と思いました」



その意識を変えたことで、ボールのばらつきも小さくなった。



「上から投げている時は、指にボールがかかればいいんですけど、うまくかからない時もあって。150キロがバーンと出る時もありますし、次の球が140キロ台中盤になることもあります。自分では同じ感覚で投げているのに、何故か（球が）抜けてしまったり。そのばらつきが激しかったんですけど、今は安定して、指にかかったボールがいくようになりましたね」



自分本来の身体の使い方を理解したことで、フォームを大きく変えることも減った。その変化は、フォークにも好影響をもたらした。



「前まで投げていたフォークが、チェンジアップのような軌道になって、コントロールもしやすくなったんです。『あ、これ使えるかな』と思い、それで真っすぐの割合が減って、結果的に直球だけに頼らなくなりました。勝負球がもう一個増えた感覚ですね」



ストライクを取りにいく時には横の変化を強め、落とす時には縦方向の変化を加える。



「完璧じゃないですけど、ある程度は意図を持って投げられるようになりました」



その球への自信と「考えて投げる」感覚が結びついたのが、昨年9月のソフトバンク戦だった。













[caption id="attachment_299904" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたオリックス・山﨑颯一郎【写真：野口航志】[/caption]













2日連続で無死満塁を無失点「すごく頭がクリアだった」

[caption id="attachment_299903" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたオリックス・山﨑颯一郎【写真：野口航志】[/caption]











9月20日、同点の8回無死満塁から登板し、海野隆司、野村勇、周東佑京を抑えて無失点。翌21日にも2点リードの8回無死満塁から栗原陵矢、牧原大成、山川穂高を退けた。



「あのソフトバンク戦での満塁の時は、緊張はしましたけど、自分の中でもすごく頭がクリアだったんです」



自ら招いたピンチではなかったこともあり、いい意味で開き直れた。一球ごとの狙いも整理できていたという。



「ここはストライクでいい、ここは（低めに）落とそう、と一球ごとの狙いを整理できていました。打者が何を意識しているのかを考えながら、フォークをストライクゾーンに投げるのか、落とすのか。あの時は意図を持って投げられていました」



以前なら、捕手からフォークのサインが出れば投げるという考えだったが、今は同じ球種でも、ストライクが欲しいのか、空振りを取りたいのかまで考えるようになった。



「考えて投げた方が、変に焦らないというか、落ち着けるというのが分かりましたね。キャッチャーの意図もしっかり汲めるようになったと思います」



今季は、直球とフォークの割合がほぼ半々になったという。その変化は、シーズンを通した身体の状態にも表れた。



「今年、すごく元気だったんですよ。23年も50試合に投げましたけど、体に関しては今年の方が全然元気でした」



2023年は後半になるにつれて身体がしんどくなり、肩にも疲労を感じていた。今季は、終盤に差し掛かる時期にも159キロをマークした。



「僕の中では、真っすぐを投げるのが一番疲れるんです。一番、力を入れる球なので。フォークと真っすぐの割合が半々になって、真っすぐの頻度が減ったというのもあるのかなと思います。シーズン最後の方が球速も速かったと思いますし、そこが今年一番良かったところかなと思います」



長く目標にしていたのは、2023年の自分だった。その中で身体を見直し、投げ方を知り、フォークを操りながら一年を走り切った今、その考えも変わった。



「23年の状態に戻ろうと思っていたんですけど、戻らなくていいと思うようになりました。今の状態から新しい自分を作っていく方向性だったので、それはしっかりとできたのかなと思います」







「別に変えなくていいのかな」28歳右腕が見据える新たな挑戦

[caption id="attachment_299913" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたオリックス・山﨑颯一郎【写真：野口航志】[/caption]











来季へ向けても、大きく何かを変えるつもりはない。



「別に変えなくていいのかなと思います。やることは継続してやって、体を動きやすい状態にして、後半に掴んだピッチングを次は前半からできるようにしたいです」



その先には、より重要な場面を任される投手になりたいという思いもある。



「より緊張感のあるところで投げたい気持ちは、みんな持っていると思います。そこを目指して中継ぎの人たちはやっていると思いますし、もちろん自分もそうです。来年も新しい選手たちが入ってきますし、負けないようにという気持ちもあります」



2023年にともにブルペンを支えた宇田川優希、小木田敦也の話を向けると、少し表情が緩んだ。



「待っていますよ。同級生いないので」



現在も投球フォームやトレーニングについて話すことはあるという。あの時の同級生ともう一度、一軍の緊張感の中で投げたいという思いもある。



「また、緊張感のある中でみんなと投げたいという気持ちはあります。切磋琢磨して、（2022、23年シーズンは一緒に投げていて）おもしろかったので」



最後に、山﨑は来季への決意を語った。



「まだ2年連続で50試合に投げたことはないですし、そこはしっかり連続して、チームに貢献できるように頑張りたい気持ちは強いです」



不調になるたびに何かを変えようとしていた時期を経て、確かな手応えを掴んだ山﨑颯一郎が、来季もその姿をマウンドで示していく。











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