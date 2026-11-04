







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、9名の選手がFAになったことが選手会から公示された。その内の一人であるタリック・スクーバル投手は争奪戦が予想されているが、米メディア『ドジャースネイション』は、想定よりも低い契約金額になる可能性に言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得していること、ニューヨーク・メッツなど大規模球団が参戦する見込みであることなどから、新契約は4億ドル規模になるという見方が多数だ。



ただ、同メディアは「ESPNのアルデン・ゴンザレス記者によると、スクーバルの契約額は4億ドルよりも低くなる可能性があるという。現在、MLBの投手として史上最高の契約総額を誇るのは、山本由伸投手が結んだ3億2500万ドルの契約だ。数年前であればスクーバルも同規模の契約を手にできたかもしれないが、同記者はいくつかの要因が契約額を抑えることになるとみている」と言及。



続けて、「スクーバルは既に30歳だ。投手に故障が増え始める年齢であり、球団が巨額の長期契約を提示するのは、より若い選手に限られる傾向にある。さらに、近年には肘の手術も受けている。彼が山本の契約総額をあれほど高額に押し上げた12年契約を手にすることはまずないだろう。ある幹部は『契約額は巨額になるだろうが、4億ドルには届かないと思う』と語った」という同記者の見解を伝えている。











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