







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは3日、吉野創士外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



吉野は昌平高から2021年ドラフト1位で楽天に入団した右打ちの外野手。高校時代から高い打撃センスと長打力を評価され、将来の主軸候補として期待を集めた。



プロ4年目の昨季は一軍初出場を果たし、5試合に出場して打率.231、2打点を記録。



さらなる飛躍が期待された今季は、自己最多の20試合に出場したものの、34打数4安打、打率.118、0本塁打、0打点と結果を残せなかった。



一方、ファームでは70試合に出場し、打率.276、7本塁打、29打点を記録している。



契約更改後、吉野は今季を振り返り「一軍では力を出せずに終わってしまい、悔しいシーズンでした。」とコメント。



「自身のレベルをもう3段階は上げていかなければ、このまま終わってしまうと感じましたし、自分の中のターニングポイントになる経験でした。」と危機感を示した。



来季に向けては「全ての取り組みを見直し、180度変えるぐらいの気持ちで取り組みたいと考えています。フォームはもちろん、タイミングの取り方、ピッチャーとの心理戦など、すべてを一から勉強し直して臨みたいと思います。」と決意を表明。



来季は高卒6年目を迎える吉野。ドラフト1位で入団した期待の外野手が、打撃の再構築を通じて一軍定着を目指す。



















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