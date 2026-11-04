チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が現地時間3日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）はアウェイでビジャレアル（スペイン）と対戦した。

3連覇を目論み今季のCLの戦いをスタートさせたPSGは、ここまで無傷の3戦全勝を記録。第1節でスロヴァン・プラチスラヴァ（スロバキア）を6－1で粉砕すると、第2節ではマンチェスター・シティ（イングランド）、第3節ではバルセロナ（スペイン）をそれぞれ4－2で破り、それまで公式戦全勝を続けていた2チームに初めて土をつけた。

今節は、ここまで1勝2敗を記録するビジャレアルと激突。試合は序盤の9分、左コーナーキックの流れから、自らが放ったヘディングシュートのこぼれ球をジョアン・ネヴェスが押し込み、PSGが先手を取る。続く12分にはビジャレアルのビルドアップに対して制限をかけ、ミスを誘発すると、最後はフリーで前を向いたデジレ・ドゥエが右足でシュートを沈め、PSGが早々とリードを広げた。

2点をリードしようとも、PSGは攻撃の手を緩めず、2点目直後の13分には、敵陣でのアクラフ・ハキミのインターセプトから、再び速攻を繰り出す。最後はゴール前に発生したセカンドボールに反応したセニー・マユルが左足でシュートを突き刺すと、17分には、マグネス・アクリウシェからのパスを受けたファビアン・ルイスが、左足でシュートをねじ込み、開始17分にして、PSGが4点をリードした。

前半45分間はこのままPSGの1点リードで終了。後半に入ると、立ち上がりの50分、ヴィティーニャからのスルーパスで背後のスペースへ抜け出したファビアンが、寄せてきたレナト・ヴェイガをかわし、冷静にゴールネットを揺らす。後半のファーストゴールもPSGが奪うと、終盤に入った78分には、右サイドで縦のスペースへ持ち運んだダビド・ボリーが、右足でシュートを叩き込んだ。

試合はこのままタイムアップ。アウェイゲームで6ゴールを奪ったPSGが、ビジャレアル相手に力の差を見せつけ、今季CL開幕から無傷の4連勝を記録した。

次節は25日に行われ、PSGはホームでローマと、ビジャレアルはアウェイでスラヴィア・プラハと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ビジャレアル 0－6 パリ・サンジェルマン

【得点者】

0－1 9分 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）

0－2 12分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

0－3 13分 セニー・マユル（パリ・サンジェルマン）

0－4 17分 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

0－5 50分 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

0－6 78分 ダビド・ボリー（パリ・サンジェルマン）

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