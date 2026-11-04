チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が現地時間3日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。

現在、ラ・リーガも含めた公式戦の直近9試合で8勝1分けと好調を維持するアトレティコ・マドリードと、今季ブンデスリーガ開幕から公式戦14試合を9勝5分けと無敗で駆け抜けるバイエルンが、CLのリーグフェーズ第4節で激突。試合は立ち上がりの2分、GKヤン・オブラクからのロングフィードで局面をひっくり返すと、最後はフリアン・アルバレスがフィニッシュまで持ち込むなど、アトレティコ・マドリードが良い入りを見せる。

対するバイエルンも23分、左サイドまで飛び出したダヨ・ウパメカノがボールを奪って持ち運ぶと、ハリー・ケインを経由し、最後はレナート・カールが左足を振ったが、シュートはクロスバーの上絵外れる。直後の27分には、ケインにもシュートチャンスが訪れたが、仕留めることはできなかった。

後半に入ると、立ち上がりの54分にスコアが動く。バイエルンは右サイドから攻撃へ移ると、ペナルティエリア手前でクリアボールを拾ったトム・ビショフがミドルシュートを放つ。ここはブロックされたものの、ロビン・ル・ノルマンの処理が中途半端になったボールを狙っていたレナート・カールが、左足でGKオブラクを超えるループ気味の一撃を沈め、バイエルンが先手を取った。

以降はアトレティコ・マドリードに流れが傾く時間もあったが、74分には、バイエルンがトドメの一撃を突き刺す。ペナルティエリア右のスペースでケインからの浮き球パスを呼び込んだコンラート・ライマーが、クロスボールを匂わせつつも、角度のないところから右足一閃。ニア上を射抜く一撃を突き刺し、バイエルンが勝利を決定付けた。

試合はこのままタイムアップ。バイエルンは今季のCLではリーグフェーズ第1節のボデ／グリムト（ノルウェー）戦以来となる、今季2勝目を記録。公式戦無敗を継続している。一方で、アトレティコ・マドリードは、CLでは第1節リヴァプール（イングランド）戦以来の黒星。公式戦全体で見ても、黒星は同試合まで遡り、実に10試合ぶりとなった。

次節は25日に行われ、アトレティコ・マドリードはホームでバイキング（ノルウェー）と、バイエルンはアウェイで上田綺世が所属するリール（フランス）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 0－2 バイエルン

【得点者】

0－1 54分 レナート・カール（バイエルン）

0－2 74分 コンラート・ライマー（バイエルン）

【ハイライト動画】バイエルン、したたかにアトレティコゴールをこじ開ける