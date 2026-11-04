チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が3日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとローマが対戦した。

試合は11分にロドリゴ・モラの展開から逆サイドでフリーになっていたマティアス・スーレが冷静に左足でゴールに流し込んでローマが先制に成功すると、17分にはドニエル・マレンがPKを決めてローマがリードを2点差に広げて前半を折り返した。

後半に入り、58分にはブルーノ・フェルナンデスが蹴り直しとなったPKを決めてマンチェスター・ユナイテッドが1点を返すと、83分にはB・フェルナンデスのクロスがクリアミスもあってマテウス・クーニャの足元に繋がると、冷静に流し込んで試合を振り出しに戻した。

さらに、直後の86分にはシェイ・レイシーの絶妙なパスを受けたクーニャが巧みなトラップから右足を一閃。強烈なシュートをニアサイドに叩き込み、マンチェスター・ユナイテッドが2点ビハインドから逆転に成功した。

その後、90＋1分にはクーニャが2枚目のイエローカードで退場となってしまったものの、試合はこのまま終了。リードを守り切ったマンチェスター・ユナイテッドが3－2で逆転勝利を収め、公式戦10試合ぶりの白星を飾っている。

次節、マンチェスター・ユナイテッドは11月25日にアウェイでスポルティングと、ローマは同日にアウェイでパリ・サンジェルマン（PSG）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 3－2 ローマ

【得点者】

0－1 11分 マティアス・スーレ（ローマ）

0－2 17分 ドニエル・マレン（PK／ローマ）

1－2 58分 ブルーノ・フェルナンデス（PK／マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 83分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

3－2 86分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドが2点ビハインドから逆転勝利！