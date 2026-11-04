チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が現地時間3日に行われ、バルセロナ（スペイン）とアストン・ヴィラ（イングランド）が対戦した。

今シーズン、バルセロナはラ・リーガだけでなくCLも含めた公式戦で全勝を続けていたものの、10月20日に行われたCL・リーグフェーズ第3節でパリ・サンジェルマン（フランス）に2－4で敗れると、続く同25日のラ・リーガ第10節でもレアル・マドリードに1－2で敗北。同31日のラ・リーガ第11節ではアラベスに6－1で勝利しがており、再び連勝街道に戻るべく、今節のゲームを迎える。

対するアストン・ヴィラは、プレミアリーグではここまで3勝3分け3敗と五分の成績となっているものの、CLではリーグフェーズ開幕から3戦全勝を記録。クラブ・ブルッヘ（ベルギー）を3－2、フェネルバフチェ（トルコ）を6－0、バイキング（ノルウェー）を3－1で破っており、今節は今大会で初の、欧州5大リーグで存在感を示す“メガクラブ”との対戦となる。

アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶がスターティングメンバーに名を連ねたゲームは、序盤の7分に動く。バルセロナは敵陣でのハイプレスでアストン・ヴィラのビルドアップに制限をかける。GK鈴木からのパスを受けたジョアン・ゴメスが横パスを通すと、狙っていたラミン・ヤマルがインターセプト。自ら得意の左足でゴールネットを揺らし、バルセロナが先手を取った。

アストン・ヴィラとしては、早々と1点ビハインドを強いられる展開となったが、失点直後にはセットプレーからチャンスシーンを作り出すなど、気落ちする様子は感じられない。しかしながら、26分には、再びバルセロナのハイプレスの餌食となり、GK鈴木からのパスがペドリに奪われる。最後はアンソニー・ゴードンにシュートを放たれたが、ここはGK鈴木のセーブで窮地を逃れた。

前半はこのままバルセロナの1点リードで終了。後半に入ると、立ち上がりの52分、ペナルティエリア内でフェルミン・ロペスからのパスを呼び込んだハフィーニャが、思い切りよく左足を振り抜くと、シュートはディフレクションの末にゴールへ吸い込まれる。続く64分には、左サイドを突破したジョアン・カンセロからのアウトサイドでのクロスボールを、ハフィーニャがダイレクトで沈め、バルセロナが後半序盤のうちに勝利を手繰り寄せる3点目まで奪ってみせた。

勢いに乗るバルセロナは続く66分、またもアストン・ヴィラの後方での繋ぎに対して圧力を強め、GK鈴木からブバカル・カマラに入ったボールを、フェルミンが奪い取る。切り返しから左足で4点目を奪いに行ったが、ここはGK鈴木のセーブに阻まれる。

バルセロナは4点目こそ奪えなかったものの、クリーンシートで試合を乗り切ることにも成功。試合は3－0でタイムアップを迎え、バルセロナが今季CLで3勝目を手にした。対するアストン・ヴィラは、今季のCLで4試合目にして初黒星を喫している。

次節、バルセロナは25日にサバフ（アゼルバイジャン）と、アストン・ヴィラは24日にガラタサライ（トルコ）と、それぞれアウェイで対戦する。

【スコア】

バルセロナ 3－0 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 7分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

2－0 52分 ハフィーニャ（バルセロナ）

3－0 64分 ハフィーニャ（バルセロナ）

【ハイライト動画】バルサ、“両エース”躍動で3発完封勝利