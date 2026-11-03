







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、来季再びワールドシリーズ制覇を目指している。目標実現のためにはFAやトレードによる補強はもちろん、現有戦力の奮起も欠かせないが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』はボビー・ミラー投手の復権に期待を寄せている。



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ミラーはメジャーデビューした2023年に22登板で11勝を挙げたが、翌2024年は13登板で2勝、続く2025年は2登板で0勝と低迷。今季も最終盤まで出番が訪れず、3登板で1勝にとどまった。



ただ、同メディアは「ドジャースは今オフ、トレードやFA市場でクローザーの獲得に動かなかったとしても、ブルペンの層をさらに厚くすることは間違いないだろう。空いている役割を担う可能性があるチーム内部の候補として、注目すべき3人の名前を挙げたい」としつつ、ミラーを含めた3名をピックアップ。



ミラーについては、「彼はシーズン最初の4か月間を負傷者リスト（IL）で過ごした後、終盤に3登板したが目立った活躍はなかった。肩の問題が解消されているのであれば、来季チームに貢献できるだけの球威と球種は備わっている。たとえ先発ローテの柱を担う時代が過ぎ去っていたとしても、その可能性は十分にある」と記している。











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