「十分にうまく適応した」村上宗隆、新人35本塁打が佐藤輝明の追い風に！…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、メジャー1年目の2026年に35本塁打を放った実績が、新たにメジャー挑戦を目指す佐藤輝明内野手の評価を後押ししていると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのトーマス・ハリガン記者は、今オフのフリーエージェント（FA）市場で「最高の打者」になり得る7人を紹介した。



投手を含めた全体の目玉はタリク・スクーバル投手だが、野手には過去4年のFA市場の目玉だったアーロン・ジャッジ外野手や大谷翔平選手のような突出した存在がいないという。



その中で筆頭に挙げられたのが、阪神タイガースからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す佐藤だ。



同メディアのマーク・フェインサンド記者によるFA選手トップ30では、全体4位に入っている。



同メディアは佐藤について「村上（35本塁打）と岡本和真（33本塁打）が共に2026年にメジャー新人として30本塁打を超えた後、また一人、日本のトップスラッガーがメジャーへやって来る」と紹介している。



佐藤は2026年、打率.306、39本塁打、106打点でセ・リーグの三冠王に輝いた。



2025年にも40本塁打を記録している。



同メディアは「このリストの中で最も高い潜在能力を持っているかもしれない」と評しており、来年3月まで28歳を迎えない若さも魅力だ。



一方で、懸念材料も挙がっている。











同メディアは「村上と岡本は十分にうまく適応したが、2026年は2人とも大量の三振を喫した。



佐藤も同様にコンタクト面の課題に直面するかもしれない」と指摘している。



実際、村上の1年目は長打と三振が表裏一体だった。



米メディア『CBSスポーツ』によると、村上は127試合で打率.207、出塁率.347、長打率.478、35本塁打を記録した一方、三振率は35.4％に達している。



シーズン最後の2カ月は打率.156、出塁率.299、長打率.375と低迷した。



それでも、ホワイトソックスは村上を高く評価している。



同メディアによると、クリス・ゲッツGMは村上の代理人と夏の終わりから契約延長の交渉を続けているようだ。



村上と岡本が切り開いた道は、後に続く日本人スラッガーの評価にも繋がっている。



来季の村上には、長打力を維持しながら三振を減らすことが期待されそうだ。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】