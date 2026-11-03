「おそらく最高の野手」鈴木誠也にカブスがQO提示！　拒否が濃厚で去就に…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手に対し、同球団が1年総額2315万ドル（約36億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示した。同選手はこのオファーを拒否する見通しだと、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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QOは、フリーエージェント（FA）となる選手に球団が提示する1年契約のオファーである。



選手が拒否して他球団と契約した場合、元の球団はドラフト指名権の補償を受けられる仕組みだ。



同メディアのジョージ・ビッセル記者は、鈴木について「今オフのFA市場において、おそらく最高の野手」と評価している。



ただ、2012年にQO制度が始まって以降、提示を受けた157人のうち「受諾したのはわずか18人」にとどまるようだ。



2026年シーズンの鈴木は、545打席で打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打、86打点、96得点を記録。



2022年にカブスへ加入してから5シーズンのうち4シーズンで20本塁打以上をマークしており、同メディアは安定した長打力の持ち主として鈴木を評している。











一方、カブスはイアン・ハップ外野手とマシュー・ボイド投手にはQOを提示しなかった。



同メディアはこの判断について「注目に値する」と伝えている。



鈴木の評価は他のメディアでも高い。



米公式サイト『MLB.com』のマーク・フェインサンド記者が選んだFA選手トップ30では、鈴木は全体5位にランクインしている。



ただし、打球の質には陰りも見える。



同メディアは、鈴木のハードヒット率が2023〜2025年の48.6％から、2026年は38.9％に低下したと指摘している。



8月に32歳を迎えた鈴木が、今オフの野手市場の目玉として、どの球団と契約を結ぶのか注目が集まりそうだ。



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