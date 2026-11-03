「先発させるのは好ましくない」千賀滉大に米メディアが辛辣評価！？　ロ…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手について、「メッツで先発させるのは好ましくない」と、米メディア『ヘビー』が報じている。

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同メディアのテランス・ビッグス記者は、メッツのデービッド・スターンズ編成本部長が今オフ厳しい立場に置かれていると論じた。



スターンズ氏の古巣であるミルウォーキー・ブルワーズは、球団史上初のワールドシリーズ制覇を果たしたばかりだ。



ブルワーズの主力の多くは、スターンズ氏が編成を担っていた時代に獲得した選手である。



同メディアによると、クリスチャン・イエリッチ外野手を獲得したトレードや、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手、ギャレット・ミッチェル外野手らのドラフト指名が、スターンズ氏の功績として挙げられている。



一方、現在のメッツは課題を抱えている。



スターンズ氏自身も「私は常にプレッシャーの下にいる。



私の仕事は毎年、勝てるチームをグラウンドに送り出すことだ」と語っており、結果が求められる状況だ。



とりわけ深刻なのが先発ローテーションである。











同メディアによると、来季の先発の座を確保しているのはノーラン・マクリーン投手とクリスチャン・スコット投手の2人のみという。



新人のザック・ソーントン投手は左腕であることから枠に入る可能性があるものの、残る2枠は空いたままだ。



その上で同メディアは、ショーン・マネイア投手と千賀について「メッツで二度と先発させるべきではない」と断じている。



その理由について、2人が「アウトを奪う力が欠けている」ためだと説明した。



空いた枠を埋める候補として、同メディアはタリク・スクーバル投手の名前を挙げている。



ただし、スクーバルは「3億ドル（約474億円）規模の契約を求めるだろう」とされ、先発投手との長期契約を好まないスターンズ氏の方針とは合わない可能性があるようだ。



より安価な選択肢としては、クレイ・ホームズ投手やマイケル・キング投手が候補に挙がっている。



オーナーのスティーブ・コーエン氏は「10億ドル（約1580億円）以上」を契約に投じてきたものの、メッツは依然として世界一から遠ざかっている。



就任4年目を迎えるスターンズ氏について、同メディアは「道を見つけるか、去るかのどちらかだ」と締めくくった。



先発としての居場所を失いつつある千賀が、来季どのような役割を担うことになるのか注目される。



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