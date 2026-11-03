







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、大半の戦力を維持するとみられる一方、テオスカー・ヘルナンデス外野手についてはトレード候補として繰り返し名前が挙がっている。その背景の一つに、大谷翔平選手が指名打者（DH）に固定されていることがある。米メディア『ヘビー』のビリー・ヘイエン記者が11月2日（日本時間3日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ヘルナンデスは近年のドジャースで重要な役割を担ってきたが、年齢とともに守備力が低下していく可能性がある。一方で、依然として長打力を備えており、他球団から関心を集める余地はある。



通常であれば、ベテランの強打者はキャリア後半にDHへ回ることで負担を軽減できる。しかしドジャースでは、大谷が在籍する限りその選択肢を使うことが難しい。



もう一つの理由が若手への出場機会だ。ドジャースにはホスエ・デポーラ外野手ら有望株が多くいるものの、ヘルナンデスがいるため、十分な出場機会を得られないケースもある。



そこで放出候補に挙がったヘルナンデスについて、ヘイエン氏は「ドジャースは大谷がDHを占めていることを不満に思っているわけではない。左翼手の守備がこれ以上向上する見込みのないヘルナンデスを、どう扱うかというジレンマが生じているのだ」と言及した。



長打力は魅力的なヘルナンデスだが、大谷をDHから外す選択肢はドジャースにない。チームの世代交代を進める観点からも、今オフのヘルナンデス放出は現実的なシナリオと言えそうだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】