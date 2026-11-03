







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAになっているタリック・スクーバル投手を引き留められるかが注目されている。もちろん、争奪戦に敗れて流出の可能性もあるが、その場合はタンパベイ・レイズ所属のフレディ・ペラルタ投手を狙うかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ペラルタはこれまでに最多勝1回、オールスター選出2回など数々の実績を残している先発右腕。今季はニューヨーク・メッツとレイズでプレーし、32登板、10勝11敗、防御率4.42といった数字を残している。



同メディアは「ドジャースはここ数シーズン、FA市場で圧倒的な存在感を示してきたが、スクーバルを確実に獲得できるわけではない。ただし、FA市場に出ている投手は彼だけではなく、代役として非常に魅力的な選択肢がいくつかある」としつつ、サンディエゴ・パドレス所属のマイケル・キング投手とペラルタの2名に注目。



ペラルタについては、「スクーバルと同じ1996年生まれで、これまでに安定した実績を残しているにもかかわらず、獲得に必要な費用は彼よりも大幅に安くなる可能性が高い。スポットラックは年平均2870万ドルの契約を手にすると予測している。ドジャースが補強にふさわしい投手だと判断すれば、その金額を支払うだけの資金力は十分にある」と記している。











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