アーセナルに所属するフランス代表DFウィリアン・サリバがチーム練習への復帰を果たした。3日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。

サリバは今夏開催されたFIFAワールドカップ2026で6試合に出場したが、準決勝のスペイン代表戦で30分に途中交代を余儀なくされ、3位決定戦のイングランド代表戦を欠場。その後、アーセナルは同選手が背中の負傷を負ったことを公表していた。

アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、先月中旬にサリバの状態について「我々は彼の負荷や、連続して行える反復回数、セッションの回数を管理しているところ」と語り、実戦復帰へ向けて個人トレーニングを開始していることを伝えていた。

正確な復帰時期に関しては明かされていなかったものの、サリバは無事にチーム練習への合流。同選手は現地時間4日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節スラヴィア・プラハ戦に向けた前日練習にも参加した。



なお、サリバの不在時には今夏アストン・ヴィラから加入したイングランド代表DFエズリ・コンサが穴を埋め、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスとともに安定感のあるDFラインを形成していた。



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