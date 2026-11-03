サンダーランドは3日、オランダ代表FWブライアン・ブロビーとの契約を2031年6月30日まで延長したことを発表した。

現在24歳のブロビーは母国屈指の名門であるアヤックスの下部組織育ちで、同クラブでプロキャリアをスタート。2021年夏にはライプツィヒへ完全移籍したものの、ブンデスリーガへの適応に苦戦。移籍から半年後にはレンタル移籍で古巣復帰を果たし、その翌シーズンには完全移籍で正式帰還となった。

そして、2025年夏にはプレミアリーグに昇格したサンダーランドへ完全移籍。加入1年目は31試合7ゴール1アシストの数字以上に、屈強なフィジカルを活かしたポストプレーで存在感を示した。迎えた加入2年目はここまでプレミアリーグ7試合で3ゴールを記録。

また、オランダ代表ではFIFAワールドカップ2026で3ゴールを挙げる活躍を見せるなど、ここまで17試合4ゴールの数字を残している。

ブラックキャッツとの新契約にサインしたブロビーは、クラブ公式サイトを通じて新たな決意を語っている。

「クラブが僕を信頼してくれたことを本当に嬉しく思うよ。加入して以来、このクラブの野心を感じてきたし、選手としてこれからも成長し、向上し続けたいと思っている」

「プレミアリーグでサンダーランドを代表してプレーすることは、名誉であり特権なんだ。クラブがヨーロッパの大会への出場権を獲得することに貢献できたことは、とても誇らしいことさ。これはクラブの歴史に永遠に刻まれる功績だからね」

「自分にはまだ伸びしろがあると感じているし、それが日々のモチベーションになっている。ゴールを決め、チームを助け、ファンのみんなが誇りに思えるようなプレーを見せたいね」

【ハイライト動画】サンダーランドでのブロビーゴール集！