◆12月におすすめの株主優待銘柄は？
注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。好優待銘柄を先回りして購入しておくことで、値上がりが期待できるといえるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい12月の優待銘柄をご紹介します。
◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その1：サッポロビール＜2501＞
【業務内容】国内外で酒類・食品飲料の製造販売
【単元株数】100株
【最低購入金額】18万8100円（2026年10月28日時点）
【権利確定日】12月末日
【優待内容】保有株数・継続保有期間に応じて、電子クーポン、ビール、飲料、社会貢献活動への寄付などから選択
◆100株以上
【1年以上3年未満保有株主】……（1）の1点
（1）電子クーポン（1000ポイント）
【3年以上保有株主】……（1）の1点
（1）電子クーポン（1000ポイント）
◆300株以上
【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（2000ポイント）
（2）社会貢献活動への寄付（2000円）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（4000ポイント）
（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）
（3）飲料（3000円相当）
（4）社会貢献活動への寄付（3000円）
◆1000株以上
【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（4000ポイント）
（2）社会貢献活動への寄付（4000円）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（8000ポイント）
（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×24本）
（3）飲料（8000円相当）
（4）社会貢献活動への寄付（6000円）
◆2000株以上
【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（8000ポイント）
（2）社会貢献活動への寄付（8000円）
【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点
（1）電子クーポン（1万5000ポイント）
（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×48本）
（3）飲料（1万2000円相当）
（4）社会貢献活動への寄付（1万2000円）
上記とは別に
◆1000株以上
サッポロライオングループなどで利用できる株主優待割引券（20％割引券）5枚
※保有株式数は分割後株式数で記載。2026年12月期に限り、2026年12月31日時点で100株以上を保有していれば、継続保有期間が1年未満でも「1年以上3年未満」の優待対象となります。
サッポロビール＜2501＞の株主優待では、保有株数と継続保有期間に応じて、電子クーポンやビール、飲料、社会貢献活動への寄付などから選択できます。1000株以上を保有する株主には、これとは別に、サッポロライオングループなどで利用できる20％割引券5枚も贈られます。魅力的な優待内容といえるでしょう。優待権利確定日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向といえます。
では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。
◇検証結果
勝率：76.92％
勝ち数：20回
負け数：6回
引き分け数：0回
平均損益（円）：18,758円
平均損益（率）：9.38％
平均利益（円）：27,109円
平均利益（率）：13.55％
平均損失（円）：-9,080円
平均損失（率）：-4.54％
合計損益（円）：487,700円
合計損益（率）：243.85％
合計利益（円）：542,179円
合計利益（率）：271.09％
合計損失（円）：-54,479円
合計損失（率）：-27.24％
PF（プロフィット・ファクター）：9.952
平均保持日数：56.35日
検証結果を見てみると、勝率は76.92％、1トレード当たりの平均損益（率）は+9.38％です。勝率が高く、平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。
◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その2：キリンホールディングス＜2503＞
【業務内容】酒類・飲料の製造販売
【単元株数】100株
【最低購入金額】28万350円（2026年10月28日時点）
【権利確定日】12月末日
【優待内容】
①優待品
②プレミアム優待（特別な商品や割引サービスなどを抽選にて提供）
◆100株以上
【1年以上3年未満保有株主】……①500円相当
【3年以上保有株主】……①2000円相当＋②
◆1000株以上
【1年以上3年未満保有株主】……①1000円相当
【3年以上保有株主】……①4000円相当＋②
◆3000株以上
【3年以上保有株主】……①6000円相当＋②
キリンホールディングス＜2503＞の株主優待は、保有株数と継続保有期間に応じた優待品が用意されています。また、3年以上継続して保有する株主には、特別な商品や割引サービスなどが抽選で提供される「プレミアム優待」もあり、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待の権利確定日が12月末であるため、その日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向にあります。
※株主優待を受けるには、100株以上を1年以上継続して保有する必要があります。
では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。
◇検証結果
勝率：57.69％
勝ち数：15回
負け数：11回
引き分け数：0回
平均損益（円）：6,141円
平均損益（率）：3.07％
平均利益（円）：18,815円
平均利益（率）：9.41％
平均損失（円）：-11,141円
平均損失（率）：-5.57％
合計損益（円）：159,668円
合計損益（率）：79.83％
合計利益（円）：282,218円
合計利益（率）：141.11％
合計損失（円）：-122,550円
合計損失（率）：-61.28％
PF（プロフィット・ファクター）：2.303
平均保持日数：56.35日
検証結果を見てみると、勝率は57.69％、1トレード当たりの平均損益（率）は+3.07％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。
12月は、優待権利が確定する銘柄が220銘柄近くあります。一年の中でも、3月、9月に続いて3番目に多い月です。注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。
権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみして、不用意な損失をこうむる場合もあります。早いうちに好優待銘柄に先回りしておくことで、お得に優待銘柄を獲得できるでしょう。
今回の検証は、あくまでも過去の株価データを用いた検証であり、未来の結果を保証するものではありません。しかし、株の売買を行うに際して、今回のように簡単な検証をすることで、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。
検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してみてくださいね。
※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします
文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）
国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。
文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）