◆12月におすすめの株主優待銘柄は？

注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。好優待銘柄を先回りして購入しておくことで、値上がりが期待できるといえるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい12月の優待銘柄をご紹介します。

◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その1：サッポロビール＜2501＞

【業務内容】国内外で酒類・食品飲料の製造販売

【単元株数】100株

【最低購入金額】18万8100円（2026年10月28日時点）

【権利確定日】12月末日

【優待内容】保有株数・継続保有期間に応じて、電子クーポン、ビール、飲料、社会貢献活動への寄付などから選択

◆100株以上

【1年以上3年未満保有株主】……（1）の1点

（1）電子クーポン（1000ポイント）

【3年以上保有株主】……（1）の1点

（1）電子クーポン（1000ポイント）

◆300株以上

【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（2000ポイント）

（2）社会貢献活動への寄付（2000円）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（4000ポイント）

（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×12本）

（3）飲料（3000円相当）

（4）社会貢献活動への寄付（3000円）

◆1000株以上

【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（4000ポイント）

（2）社会貢献活動への寄付（4000円）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（8000ポイント）

（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×24本）

（3）飲料（8000円相当）

（4）社会貢献活動への寄付（6000円）

◆2000株以上

【1年以上3年未満保有株主】……（1）～（2）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（8000ポイント）

（2）社会貢献活動への寄付（8000円）

【3年以上保有株主】……（1）～（4）の中から、いずれか1点

（1）電子クーポン（1万5000ポイント）

（2）ビール詰め合わせセット（350ml缶×48本）

（3）飲料（1万2000円相当）

（4）社会貢献活動への寄付（1万2000円）

上記とは別に

◆1000株以上

サッポロライオングループなどで利用できる株主優待割引券（20％割引券）5枚

※保有株式数は分割後株式数で記載。2026年12月期に限り、2026年12月31日時点で100株以上を保有していれば、継続保有期間が1年未満でも「1年以上3年未満」の優待対象となります。

サッポロビール＜2501＞の株主優待では、保有株数と継続保有期間に応じて、電子クーポンやビール、飲料、社会貢献活動への寄付などから選択できます。1000株以上を保有する株主には、これとは別に、サッポロライオングループなどで利用できる20％割引券5枚も贈られます。魅力的な優待内容といえるでしょう。優待権利確定日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向といえます。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。

◇検証結果

勝率：76.92％

勝ち数：20回

負け数：6回

引き分け数：0回

平均損益（円）：18,758円

平均損益（率）：9.38％

平均利益（円）：27,109円

平均利益（率）：13.55％

平均損失（円）：-9,080円

平均損失（率）：-4.54％

合計損益（円）：487,700円

合計損益（率）：243.85％

合計利益（円）：542,179円

合計利益（率）：271.09％

合計損失（円）：-54,479円

合計損失（率）：-27.24％

PF（プロフィット・ファクター）：9.952

平均保持日数：56.35日

検証結果を見てみると、勝率は76.92％、1トレード当たりの平均損益（率）は+9.38％です。勝率が高く、平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。

◆今のうちに買いたい12月の優待銘柄その2：キリンホールディングス＜2503＞

【業務内容】酒類・飲料の製造販売

【単元株数】100株

【最低購入金額】28万350円（2026年10月28日時点）

【権利確定日】12月末日

【優待内容】

①優待品

②プレミアム優待（特別な商品や割引サービスなどを抽選にて提供）

◆100株以上

【1年以上3年未満保有株主】……①500円相当

【3年以上保有株主】……①2000円相当＋②

◆1000株以上

【1年以上3年未満保有株主】……①1000円相当

【3年以上保有株主】……①4000円相当＋②

◆3000株以上

【3年以上保有株主】……①6000円相当＋②

キリンホールディングス＜2503＞の株主優待は、保有株数と継続保有期間に応じた優待品が用意されています。また、3年以上継続して保有する株主には、特別な商品や割引サービスなどが抽選で提供される「プレミアム優待」もあり、魅力的な優待内容といえるでしょう。優待の権利確定日が12月末であるため、その日に近づくほど投資家の注目を浴び、買いが入りやすい傾向にあります。

※株主優待を受けるには、100株以上を1年以上継続して保有する必要があります。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。今回は、同社株を10月末に購入し、12月末の権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。

◇検証結果

勝率：57.69％

勝ち数：15回

負け数：11回

引き分け数：0回

平均損益（円）：6,141円

平均損益（率）：3.07％

平均利益（円）：18,815円

平均利益（率）：9.41％

平均損失（円）：-11,141円

平均損失（率）：-5.57％

合計損益（円）：159,668円

合計損益（率）：79.83％

合計利益（円）：282,218円

合計利益（率）：141.11％

合計損失（円）：-122,550円

合計損失（率）：-61.28％

PF（プロフィット・ファクター）：2.303

平均保持日数：56.35日

検証結果を見てみると、勝率は57.69％、1トレード当たりの平均損益（率）は+3.07％です。勝率が高く平均損益もプラスとなっていることから、株価の値上がりが期待できる銘柄といえるでしょう。

12月は、優待権利が確定する銘柄が220銘柄近くあります。一年の中でも、3月、9月に続いて3番目に多い月です。注目度の高い人気の優待銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価が上昇していく傾向にあります。

権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみして、不用意な損失をこうむる場合もあります。早いうちに好優待銘柄に先回りしておくことで、お得に優待銘柄を獲得できるでしょう。

今回の検証は、あくまでも過去の株価データを用いた検証であり、未来の結果を保証するものではありません。しかし、株の売買を行うに際して、今回のように簡単な検証をすることで、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。

検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してみてくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）