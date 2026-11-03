







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープは3日、一岡竜司氏が2027年シーズンから三軍投手育成コーチ兼アナリストに就任すると発表した。同日、就任会見が行われ、来季への意気込みを語った。



会見では「来季から選手とユニフォームを着てグラウンドに立てるということで、嬉しい気持ちもあり、身の引き締まる思いです。」と就任が決まった心境を語った一岡氏。



指導で心がけたいこととして、「データに偏らない、データありきの人材になりたくないというのが自分の中にあるので、グラウンドでしか分からない感覚や直感に添えて、データを活用できたら一番かなと思います。」と明かした。



カープの投手陣をどういう投手陣にしていきたいかと問われると、「もちろん、“優勝”という目標に向かって、そういう試合で投げられるピッチャーを 1人でも多く生んでいけるサポートをできるように、そのアナリストとしての名前も活かしながら、底上げに加われたらなと思います。」と語った。



一岡氏は藤蔭高、沖データコンピュータ教育学院を経て、2011年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。2013年オフには大竹寛投手のFA移籍に伴う人的補償で広島に加入した。



移籍1年目の2014年には31試合に登板し、2勝0敗、2セーブ、16ホールド、防御率0.58を記録。2017年と2018年には2年連続で59試合に登板するなど、救援陣の一角としてチームのリーグ3連覇に貢献した。



2023年限りで現役を引退し、NPB通算290試合に登板して17勝14敗、7セーブ、84ホールド、防御率2.76を記録。2024年からは球団アナリストとしてデータ分析を担当し、チームを支えてきた。



来季は現役時代の経験と3年間で培った分析力を生かし、若手投手の育成と投手陣全体の底上げに取り組む。























【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】