AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第4節が3日に行われ、柏レイソルはホームで大田ハナシチズン（韓国）と対戦した。

2025明治安田J1リーグを2位で終えて8年ぶりにアジアの舞台に挑戦している柏。その久々の舞台ではここまで1勝1分け1敗の6位に位置。今回の一戦ではホームで2試合ぶりの白星を目指した。

戦前の予想どおりボールの主導権を握った柏。開始6分に遠藤渓太がミドルシュートを放つと、山内日向汰や原田亘が積極的に足を振っていく。その中でボックス内での駆け引きを繰り返す藤尾翔太に決定機が訪れたが、なかなか仕留め切ることができない。

以降は久保藤次郎の右、遠藤の左とウイングバックを起点に前線の選手が積極的なポケットへの侵入から幾度も決定機を創出した。

ただ、前半半ばを迎えると、大田ハナシチズンも徐々に中盤でボールを動かす時間帯を作り出し、ジョアン・ヴィクトルのシュートでゴールにも迫ったが、ここはGK永井堅梧の好守で事なきを得る。

前半終盤にかけては小泉佳穂がボックス付近でアイデアをみせ、藤尾や遠藤に決定機があったものの、相手GKのファインセーブなどにも阻まれ、前半のうちにスコアを動かすことはできなかった。

それでも迎えた後半、柏がいきなり先手を奪う。47分、右サイドで球際で粘った久保が一気に縦に抜けて早いタイミングでグラウンダーのクロスを供給。これをファーでフリーの遠藤が難なくゴールネットへ流し込み、電光石火の先制点とした。

これで完全に勢いづくホームチームは幅と奥行きを使った攻めで大田ハナシチズンを翻弄。再三ボックス内に進入し、シュートやクロスを浴びせかける。

そして58分、巧みなビルドアップで久保とのパス交換で右のハーフスペースに抜け出した中川敦瑛が裏街道でDFを振り切ってボックス付近まで運び、丁寧なグラウンダークロスを供給。これをゴール前でフリーの藤尾がきっちり流し込み、再現性のある攻めから追加点を奪取。

62分にはその2人のゴールスコアラーを下げて細谷真央、弓場堅真を同じポジションに投入。ただ、落ち着くことなくトドメの3点目を目指して攻勢を継続。

後半半ばから終盤にかけては連戦で少し足が止まり始めた中、相手の再三のクロスなどで押し返されたが、守備陣を中心にゴールは割らせない。その後、瀬川祐輔 、三丸拡、山之内佑成の投入でゲームクローズに向かった柏は、このまま2－0の勝利。ACLEで2戦ぶりの勝利を収めた。

次節24日に行われ、柏はアウェイでニューカッスル・ジェッツと、大田ハナシチズンはホームで北京国安とそれぞれ対戦する。

【スコア】

柏レイソル 2－0 大田ハナシチズン

【得点者】

1－0 47分 遠藤渓太（柏レイソル）

2－0 58分 藤尾翔太（柏レイソル）

【ゴール動画】鮮やかな右からの崩しで柏が2ゴール！