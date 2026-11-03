







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、来季の序盤は先発ではなく中継ぎで起用し、8月からローテーションへ戻すプランが提案された。打撃への負担を抑えながら、ポストシーズンに向けて投手としての状態を整える狙いがあるという。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が2026年10月31日（日本時間11月1日）に言及した。



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二刀流の負担を抑えるために、大谷には開幕から週1、2回の予定された救援登板で起用する案が提示された。1イニング、場合によっては2イニングを投げさせ、すべて事前に決めた形で登板させる形だ。



例えばブレイク・スネル投手が5、6回を投げた後、大谷が7、8回を担当するような形が想定される。短いイニングに限定することで、投手としての調整を続けながら負担を管理できる。



もしドジャースに余裕があれば、大谷の先発ローテーション入りは8月まで遅らせることも可能だ。12試合の先発登板でポストシーズンに突入できれば、フレッシュな状態で臨めるだろう。



驚愕の大谷の起用プランについて、ロイヤーズ氏は「彼はすでに、来季も投手として登板する意向を表明している。中継ぎ起用の提案は、序盤は短いイニングに留め、シーズン終盤の勝負どころまで先発登板を温存するという方針だ」と言及した。



今季は開幕から二刀流でのフル回転を期待された大谷だったが、複数箇所の故障に悩まされ、打者に専念することになってしまった。来季はどのような形であれ、1年間を二刀流として戦い抜いてほしいものだ。











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