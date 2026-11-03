







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになっている。最大の注目株はもちろんタリック・スクーバル投手だが、米メディア『ドジャースネイション』は、リリーフ右腕のエバン・フィリップス投手についても再契約に動くべきだと提言している。



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フィリップスは昨年6月にトミージョン手術を受けた影響で、同年の残りシーズンを全休。長期のリハビリを経て今季7月に復帰し、31登板、3勝2敗8ホールド1セーブ、防御率3.46といった成績を残している。



同メディアは「彼は復帰初月の7月は8登板で防御率6.14と振るわなかったが、8月は14登板で防御率2.61、9月も9登板で防御率2.16と好成績を残した。速球はシーズンを通して威力を発揮し、平均球速は自己最速となる96.8マイルを記録。変化球も効果的に機能しており、そのことは奪三振率31.1％、ボールゾーンのスイング率35.4％という数字にも表れている」と言及。



その上で、「彼は昨季、決して本来の力を十分に発揮できたわけではない。しかし、これまでの実績に加え、シーズン終盤に見せた復調の兆しを考えれば、チームに残す価値は十分にある。特に、再契約に必要とされる金額を踏まえればなおさらだ」と記している。











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