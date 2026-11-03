今日の運勢 11月4日（水）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月4日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月4日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？長い間忘れていたことを思い出して、もう一度始めるなど精神的な変化が起こりそう。自分の想いに正直になってみると、周りもサポートしてくれるようです。恋愛に対しても積極的になれると吉。羽を伸ばしてリフレッシュできそう。ドライブをするのも楽しそうです。紅葉など眺めていると、心も満たされることでしょう。趣味や勉強をじっくり行うのもあり。いろいろなアイデアがわいてくるようです。パワフルな一日になりそう。決めかねていたことも、これでやってみようと思えるようです。周りもあなたが元気でいると笑顔になりそうです。皆と協力しながら作業など行えば、はかどることでしょう。健康に対する意識を高めていきましょう。流行りのものを取り入れるよりは、定番のものを選んでみると良いかも。天気が良い日にはジョギングやウォーキングを楽しんでみるのもおすすめ。人との交流が盛んな日。とくに食事をしながら会話をすると、斬新なアイデアがわいてきそう。ホワイト系のファッションを取り入れると恋愛運もアップ。気になっていた相手から声をかけられそう。計画が変更になるなど、少し慌ててしまうかもしれませんが、そのほうが良かったと思えるようです。とくにパートナーや恋人との用事の場合は、しっかり話し合ったほうがお互いに心地よく過ごせそう。なんだか退屈だと感じる場合は、日常にちょっとした変化を取り入れてみましょう。いつもの帰宅ルートから外れてみると、好きな雰囲気のお店を見つけられるかも。初対面の人と話が弾むこともありそう。逆戻りをしても無駄にならない一日になりそう。忘れ物で家に戻ったら、やりっ放しにしていたことに気づけるといったことがありそうです。時間をロスしたと思わずに、気づけて良かったと自分を褒めてみて。ちょっとハードルがあっても、やりたいことを実行できるとスッキリするようです。自分の中にある「好き」という気持ちを大切に。いま逃したら心残りになりそうなものがあれば、迷わず突き進みましょう。忙しい一日になりそうなので、夜はしっかり休めるようにしましょう。秋風で乾燥しているお肌は丁寧な保湿を。疲れている身体をしっかりマッサージするのも良いでしょう。柑橘系の香りで運気アップ。自分の気持ちや周囲の状況をしっかり見据えながら進むと◎。何か急かしてくる相手がいたら、華麗にかわすようにしましょう。柿など季節のフルーツをいただくと、パワーアップ！迷いすぎてしまったり、やり直しが多かったりすると、気持ちが沈んでしまうかもしれませんが、あなたが丁寧に行ったことで、周りから感謝されるようです。ポジティブな言葉を意識してみて。前はときめいていたのに、いまは気持ちが動かない。そのような物事を整理してみましょう。心の片付けをして余裕を作っておくと、新しい運が舞い込みやすくなるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/