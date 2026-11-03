今節終了時点で、首位は新潟、2位は富山に

　11月3日、2026／27明治安田J2リーグ第15節が各地で行われた。

　前節、アルビレックス新潟を3－2で破ったカターレ富山は、今節も上位対決に身を置き、前節終了時点で首位に立つベガルタ仙台と激突。試合はスコアレスで迎えた68分、右サイドを抜け出した國武勇斗のクロスボールを、髙橋馨希がダイレクトで仕留め、富山が先手を取る。富山、仙台ともに、試合を通して攻撃的な姿勢を示したものの、最終的にはこのゴールが決勝点となり、富山が今季2度目の連勝。仙台を抜き去り、2位に浮上した。

　2試合ぶりの白星を目論む新潟は、最下位に沈むヴァンフォーレ甲府のホームに乗り込んだ。試合はスコアレスで終盤に突入したものの、89分、セットプレーから舞行龍ジェームズが決勝弾。1－0で勝利し、他会場の結果を踏まえ、首位に浮上した。

　静岡県に本拠を置く藤枝MYFCとジュビロ磐田による“蒼藤決戦”は、試合終盤の86分、真鍋隼虎のゴールで藤枝が先手を取ったものの、磐田は後半アディショナルタイムに2ゴール。前半にはマテウス・ペイショットのPKがGK吉田舜に阻まれるなど、磐田は決定機を決め切れていなかったが、最終的には劇的な形で逆転勝利を飾り、今季2度目の連勝を記録した。

　ここまで4連勝中と絶好調の北海道コンサドーレ札幌は、降格圏に沈むFC今治に4－0と快勝し、7位まで順位を上げた。横浜FCはブラウブリッツ秋田を2－1、RB大宮アルディージャはいわきFCを同じく2－1で破っており、前者は3位、後者は4位に浮上している。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■2026／27明治安田J2リーグ 第15節

▼11月3日（火・祝）
カターレ富山　1－0　ベガルタ仙台
モンテディオ山形　1－0　徳島ヴォルティス
RB大宮アルディージャ　2－1　いわきFC
横浜FC　2－1　ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ　0－1　サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府　0－1　アルビレックス新潟
藤枝MYFC　1－2　ジュビロ磐田
大分トリニータ　1－0　ヴァンラーレ八戸
テゲバジャーロ宮崎　3－0　栃木シティ
FC今治　0－4　北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　アルビレックス新潟（29／－2）
2位　カターレ富山（28／＋13）
3位　横浜FC（28／＋11）
4位　RB大宮アルディージャ（27／＋9）
5位　ベガルタ仙台（27／＋9）
6位　テゲバジャーロ宮崎（26／＋8）
7位　北海道コンサドーレ札幌（23／＋2）
8位　大分トリニータ（22／＋6）
9位　ジュビロ磐田（22／＋2）
10位　湘南ベルマーレ（22／＋1）
11位　いわきFC（20／＋2）
12位　サガン鳥栖（20／－2）
13位　モンテディオ山形（19／0）
14位　ブラウブリッツ秋田（17／－1）
15位　徳島ヴォルティス（17／－4）
16位　藤枝MYFC（16／0）
17位　ヴァンラーレ八戸（14／－14）
18位　栃木シティ（12／－7）
19位　FC今治（12／－15）
20位　ヴァンフォーレ甲府（12／－18）

◆■2026／27明治安田J2リーグ　第16節の対戦カード

▼11月7日（土）
14:00　ブラウブリッツ秋田　vs　大分トリニータ
14:00　いわきFC　vs　モンテディオ山形
14:00　横浜FC　vs　藤枝MYFC
14:00　アルビレックス新潟　vs　FC今治
14:00　徳島ヴォルティス　vs　テゲバジャーロ宮崎
14:00　サガン鳥栖　vs　カターレ富山

▼11月8日（日）
13:00　ヴァンラーレ八戸　vs　北海道コンサドーレ札幌
14:00　栃木シティ　vs　RB大宮アルディージャ
14:00　ジュビロ磐田　vs　湘南ベルマーレ
15:00　ベガルタ仙台　vs　ヴァンフォーレ甲府