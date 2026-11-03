11月3日、2026／27明治安田J2リーグ第15節が各地で行われた。

前節、アルビレックス新潟を3－2で破ったカターレ富山は、今節も上位対決に身を置き、前節終了時点で首位に立つベガルタ仙台と激突。試合はスコアレスで迎えた68分、右サイドを抜け出した國武勇斗のクロスボールを、髙橋馨希がダイレクトで仕留め、富山が先手を取る。富山、仙台ともに、試合を通して攻撃的な姿勢を示したものの、最終的にはこのゴールが決勝点となり、富山が今季2度目の連勝。仙台を抜き去り、2位に浮上した。

2試合ぶりの白星を目論む新潟は、最下位に沈むヴァンフォーレ甲府のホームに乗り込んだ。試合はスコアレスで終盤に突入したものの、89分、セットプレーから舞行龍ジェームズが決勝弾。1－0で勝利し、他会場の結果を踏まえ、首位に浮上した。

静岡県に本拠を置く藤枝MYFCとジュビロ磐田による“蒼藤決戦”は、試合終盤の86分、真鍋隼虎のゴールで藤枝が先手を取ったものの、磐田は後半アディショナルタイムに2ゴール。前半にはマテウス・ペイショットのPKがGK吉田舜に阻まれるなど、磐田は決定機を決め切れていなかったが、最終的には劇的な形で逆転勝利を飾り、今季2度目の連勝を記録した。

ここまで4連勝中と絶好調の北海道コンサドーレ札幌は、降格圏に沈むFC今治に4－0と快勝し、7位まで順位を上げた。横浜FCはブラウブリッツ秋田を2－1、RB大宮アルディージャはいわきFCを同じく2－1で破っており、前者は3位、後者は4位に浮上している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■2026／27明治安田J2リーグ 第15節

▼11月3日（火・祝）

カターレ富山 1－0 ベガルタ仙台

モンテディオ山形 1－0 徳島ヴォルティス

RB大宮アルディージャ 2－1 いわきFC

横浜FC 2－1 ブラウブリッツ秋田

湘南ベルマーレ 0－1 サガン鳥栖

ヴァンフォーレ甲府 0－1 アルビレックス新潟

藤枝MYFC 1－2 ジュビロ磐田

大分トリニータ 1－0 ヴァンラーレ八戸

テゲバジャーロ宮崎 3－0 栃木シティ

FC今治 0－4 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 アルビレックス新潟（29／－2）

2位 カターレ富山（28／＋13）

3位 横浜FC（28／＋11）

4位 RB大宮アルディージャ（27／＋9）

5位 ベガルタ仙台（27／＋9）

6位 テゲバジャーロ宮崎（26／＋8）

7位 北海道コンサドーレ札幌（23／＋2）

8位 大分トリニータ（22／＋6）

9位 ジュビロ磐田（22／＋2）

10位 湘南ベルマーレ（22／＋1）

11位 いわきFC（20／＋2）

12位 サガン鳥栖（20／－2）

13位 モンテディオ山形（19／0）

14位 ブラウブリッツ秋田（17／－1）

15位 徳島ヴォルティス（17／－4）

16位 藤枝MYFC（16／0）

17位 ヴァンラーレ八戸（14／－14）

18位 栃木シティ（12／－7）

19位 FC今治（12／－15）

20位 ヴァンフォーレ甲府（12／－18）

◆■2026／27明治安田J2リーグ 第16節の対戦カード

▼11月7日（土）

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ

14:00 いわきFC vs モンテディオ山形

14:00 横浜FC vs 藤枝MYFC

14:00 アルビレックス新潟 vs FC今治

14:00 徳島ヴォルティス vs テゲバジャーロ宮崎

14:00 サガン鳥栖 vs カターレ富山

▼11月8日（日）

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 栃木シティ vs RB大宮アルディージャ

14:00 ジュビロ磐田 vs 湘南ベルマーレ

15:00 ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府