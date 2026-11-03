11月3日、2026／27明治安田J2リーグ第15節が各地で行われた。
前節、アルビレックス新潟を3－2で破ったカターレ富山は、今節も上位対決に身を置き、前節終了時点で首位に立つベガルタ仙台と激突。試合はスコアレスで迎えた68分、右サイドを抜け出した國武勇斗のクロスボールを、髙橋馨希がダイレクトで仕留め、富山が先手を取る。富山、仙台ともに、試合を通して攻撃的な姿勢を示したものの、最終的にはこのゴールが決勝点となり、富山が今季2度目の連勝。仙台を抜き去り、2位に浮上した。
2試合ぶりの白星を目論む新潟は、最下位に沈むヴァンフォーレ甲府のホームに乗り込んだ。試合はスコアレスで終盤に突入したものの、89分、セットプレーから舞行龍ジェームズが決勝弾。1－0で勝利し、他会場の結果を踏まえ、首位に浮上した。
静岡県に本拠を置く藤枝MYFCとジュビロ磐田による“蒼藤決戦”は、試合終盤の86分、真鍋隼虎のゴールで藤枝が先手を取ったものの、磐田は後半アディショナルタイムに2ゴール。前半にはマテウス・ペイショットのPKがGK吉田舜に阻まれるなど、磐田は決定機を決め切れていなかったが、最終的には劇的な形で逆転勝利を飾り、今季2度目の連勝を記録した。
ここまで4連勝中と絶好調の北海道コンサドーレ札幌は、降格圏に沈むFC今治に4－0と快勝し、7位まで順位を上げた。横浜FCはブラウブリッツ秋田を2－1、RB大宮アルディージャはいわきFCを同じく2－1で破っており、前者は3位、後者は4位に浮上している。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■2026／27明治安田J2リーグ 第15節
▼11月3日（火・祝）
カターレ富山 1－0 ベガルタ仙台
モンテディオ山形 1－0 徳島ヴォルティス
RB大宮アルディージャ 2－1 いわきFC
横浜FC 2－1 ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ 0－1 サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府 0－1 アルビレックス新潟
藤枝MYFC 1－2 ジュビロ磐田
大分トリニータ 1－0 ヴァンラーレ八戸
テゲバジャーロ宮崎 3－0 栃木シティ
FC今治 0－4 北海道コンサドーレ札幌
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 アルビレックス新潟（29／－2）
2位 カターレ富山（28／＋13）
3位 横浜FC（28／＋11）
4位 RB大宮アルディージャ（27／＋9）
5位 ベガルタ仙台（27／＋9）
6位 テゲバジャーロ宮崎（26／＋8）
7位 北海道コンサドーレ札幌（23／＋2）
8位 大分トリニータ（22／＋6）
9位 ジュビロ磐田（22／＋2）
10位 湘南ベルマーレ（22／＋1）
11位 いわきFC（20／＋2）
12位 サガン鳥栖（20／－2）
13位 モンテディオ山形（19／0）
14位 ブラウブリッツ秋田（17／－1）
15位 徳島ヴォルティス（17／－4）
16位 藤枝MYFC（16／0）
17位 ヴァンラーレ八戸（14／－14）
18位 栃木シティ（12／－7）
19位 FC今治（12／－15）
20位 ヴァンフォーレ甲府（12／－18）
▼11月7日（土）
14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ
14:00 いわきFC vs モンテディオ山形
14:00 横浜FC vs 藤枝MYFC
14:00 アルビレックス新潟 vs FC今治
14:00 徳島ヴォルティス vs テゲバジャーロ宮崎
14:00 サガン鳥栖 vs カターレ富山
▼11月8日（日）
13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 北海道コンサドーレ札幌
14:00 栃木シティ vs RB大宮アルディージャ
14:00 ジュビロ磐田 vs 湘南ベルマーレ
15:00 ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府