







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ3連覇を目指したが達成はできなかった。ファンやメディアの間ではチームとしてのピークは過ぎたのではという見方も少なくないが、タリック・スクーバル投手の考えは異なるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ワールドシリーズ制覇を目指していたドジャースは終盤戦に向けて投手陣を強化すべく、今季終了後にFAとなるスクーバルをトレードで獲得した。チームはナリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに敗退したが、彼は黄金期は終わったとする声に納得していない」と言及。



その上で、「全くそうは思わない。ワールドシリーズで優勝するのは難しいことだが、このチームは過去2シーズン連続でそれを成し遂げている。このチームには非常に才能豊かな選手たちが揃っていると思う」という本人のコメントを伝えている。



スクーバルは今オフのFAで、在籍わずか半年でドジャースを去る可能性も予想されている。ただ、短い時間とはいえ、一緒に戦った仲間たちにはリスペクトを抱いているようだ。











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