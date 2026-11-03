AFC（アジアサッカー連盟）は11月3日、AFCアジアカップサウジアラビア2027の日程変更について、AFC内での協議を経て、新たなスケジュールでの開催が可決されたことを発表した。現時点ではAFC内での承認を得た段階であり、FIFA（国際サッカー連盟）の承認を経て正式決定となる見通しだ。

同大会は当初、2027年1月7日から2月5日にかけてサウジアラビアで開催される予定だった。サウジアラビアでの開催は今回が初。24カ国が参加する第19回大会として準備が進められてきた。

しかし、開催国サウジアラビアを巡る治安情勢の悪化を受け、同大会の開催時期にも注目が集まっていた。10月にはリヤドの国際空港が攻撃を受け、死傷者が発生。スポーツイベントにも影響が及び、テニスのエキシビション大会「シックス・キングス・スラム」や、「FIFAe World Cup 2026」等の延期が発表されていた。

こうした状況のなか、AFCのサルマーン・ビン・イブラーヒーム・アール・ハリーファ会長は10月14日、情勢を見極めたうえで判断する考えを示し、必要であれば2028年への延期も選択肢になると言及。一方で、翌15日には、大会組織委員会（LOC）が予定通りの開催に向けて準備を継続していると発表しており、同26日には、当初の日程に基づく試合会場とキックオフ時刻を含む最終スケジュールも明かされていた。

しかしながら、今回、日程変更に関するAFC内での承認が正式発表された。AFCは延期に至った理由について、次のように説明している。

「ACFは本日、LOCおよびサウジアラビアサッカー連盟（SAFF）との広範な協議と綿密な話し合いを経て、当初2027年1月7日から2月5日に開催予定だったアジアの最高峰大会を、2027年12月23日から2028年1月21日に開催することを正式に決定しました」

「AFCアジアカップ組織委員会は、地域情勢の悪化に伴う物流上の大きな問題、渡航の混乱など、現在発生している異例の状況を踏まえ、代表チームによる主要大会の日程変更を承認した。大会の新たな日程はFIFAに提出され、承認を待つことになります」

「当初の予定通りに大会を開催・運営することが困難な状況が生じたため、参加チーム、役員、観客、その他の関係者全員の利益を考慮し、延期が必要となりました」

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