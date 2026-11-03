楽天は3日、球団公式YouTubeチャンネルで金銭トレードで楽天に加入した甲斐拓也の入団会見の様子を生配信した。

背番号は嶋基宏が楽天時代に背負った『37』を着ける。甲斐は「今回楽天イーグルスに決まり、石井GMから『37』をぜひと言う言葉をいただいて、当然僕自身も色々考えました。楽天イーグルスでの37番っという重みを僕自身知ってはいるんですけど、今回僕自身嶋さんとは自主トレに何年かやらせてもらって尊敬する先輩。人としても尊敬しているので、当然嶋さんにも連絡を入れて、嶋さんの話も聞いて今回石井さん、嶋さん、『37』をつけて輝いてほしいとお話をいただいたので、今回着けさせていただきます」と背番号『37』を着けるに至った経緯を説明した。

甲斐は、ソフトバンク時代に何度も楽天と対戦してきた。楽天の印象については、「何度も対戦させてもらいましたし、僕も2年間セ・リーグにいて変わったところもあると思うんですけど、若い選手も出てきて投打ともに力のある選手がいる印象です」と語った。

甲斐はソフトバンク時代に7度のゴールデン・グラブ賞、3度のベストナイン、東京五輪野球日本代表、WBC日本代表に選出されるなど、“球界を代表”する捕手として活躍し、24年オフにFA権を行使して巨人に移籍。1年目の昨季は開幕から正捕手として活躍するも、徐々に出場機会が減少していき、シーズン終盤に故障で離脱し、68試合の出場にとどまった。2年目の今季は開幕を二軍で迎え、一軍出場も13試合だった。