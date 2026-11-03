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阪神タイガースの佐藤輝明選手が正式にポスティングされ、MLB球団との交渉が解禁される。以前から獲得候補として名前が挙がっていたロサンゼルス・ドジャースにとっても、本格的に動ける状況が整った。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が11月1日（日本時間2日）に言及した。



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佐藤は今季、打率.306、本塁打39、打点106、OPS.991を記録し、セ・リーグで三冠王に輝いた。27歳の左打者で、三塁手に加えて外野手としてのプレー経験もある。



ドジャースが佐藤を狙う場合、出場機会や守備位置をどう確保するかに加え、契約規模についても判断する必要がある。特に三塁手にはマックス・マンシー内野手がいるため、本職での起用は難しいかもしれない。



今回のポスティングでは、佐藤のほかに埼玉西武ライオンズの平良海馬投手、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手もMLB市場に出る。



注目の集まるドジャースの動向についてロイヤーズ氏は「以前報じられた関心から、佐藤はドジャースにとって最も注目すべき選手となっている。彼の次のステップは球団選びとなり、ドジャースは交渉可能となった強打者をどの程度積極的に獲得を目指すかを決定することになる」と言及した。



ドジャースにはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手といった日本人選手が活躍している。今季は打線の不振に苦しんだ時期もあり、佐藤が加入となれば、チームにとって心強い補強となるだろう。











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