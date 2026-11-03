







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りで現役を引退した。今後は球団フロントに入り育成部門を担当する予定だが、その同選手を編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が称賛したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ロハスはメジャーデビューした2014年から今季までのキャリアで、1297試合、打率.260、57本塁打、363打点といった数字をマーク。ユーティリティ性やリーダーシップで長らくチームに貢献した。



同メディアは「ロハスはグラウンド上での貢献に加え、クラブハウスで果たした役割も高く評価されていた。ムーキー・ベッツ内野手の遊撃転向を支えたほか、助言を求めてくる選手にはいつでも親身になってアドバイスを送っていた」と言及。



その上で、「私がここに来て最初に行った仕事の一つが、彼をトレードで放出することだった。それがキャリアの終盤になって再び戻ってくる機会を得て、2度の優勝を果たしたチームでこれほど重要な役割を担ってくれた。そして最後は、すべてを出し切る形でキャリアを締めくくった。彼という人間についても、勝負に懸ける姿勢についても、チームメートとしての素晴らしさについても、いくら称賛してもしきれない。今後も何らかの形でチームに良い影響を与えてくれることを楽しみにしているし、そうなることを願っている」というフリードマン氏のコメントを伝えている。











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