レンジローバー最上級モデル「SV ULTRA」、デザインの祭典で日本初披露｜「響き」がテーマのインスタレーションとともに

世界屈指のミックスカルチャー都市である東京を舞台に開催される日本最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2026」。2017年にスタートしたこのイベントは、”Emotions〜感動の入口〜”をコンセプトに、アートやインテリア、ファッション、テクノロジーなど、多彩なクリエイティブが東京の街中に広がる一大イベントとして成長を続けてきた。

【画像】レンジローバー史上最もラグジュアリーな、「SV ULTRA」をKK線で日本初公開（写真9点）

会期中は銀座、六本木、表参道、原宿、代官山など都内各所で展示が行われ、来場者は街を回遊しながら作品や空間体験を楽しめる。単なる展示イベントにとどまらず、クリエイターやブランド、来場者が交差することで新たなアイデアやプロジェクトが生まれる場としても注目されている。

10回目となる2026年のメイン会場となったのは、KK線（旧東京高速道路）だ。長年にわたり都心を支えてきた都市インフラが、期間限定でデザインとアートの発信拠点へと姿を変えた。その象徴的な空間が、レンジローバー「SV ULTRA」の日本初公開の舞台として選ばれた。

2026年5月に発表されたレンジローバーの2027年モデルに新たに加わったレンジローバー「SV ULTRA」は、ブランドが長年追求してきたモダンラグジュアリーの思想をさらに高い次元へ押し上げた。専用エクステリアカラーには先進的な塗装技術が採用され、鏡面のような深い艶と、光の当たり方によって表情を変える繊細な輝きを実現。液体金属のようなぬめり感、そして重厚感と透明感という複数の要素を併せ持っている。

インテリアにはデュオトーン仕様のUltrafabrics™シートを採用し、上質な素材使いとミニマルなデザインによって、高級ラウンジのような静謐な空間を創出している。

さらに注目したいのが、そのサウンド体験である。乗用車として世界初となる静電型スピーカーを搭載し、次世代型の振動音響テクノロジーやセンサリーフロアと組み合わせることで、従来のカーオーディオとは一線を画す没入感を実現。音を「聴く」だけでなく、身体全体で感じる体験へと昇華させている。

そんな「SV ULTRA」の日本初公開の場として選ばれたのが、「DESIGNART TOKYO 2026」だった。デザイン、クラフツマンシップ、先進技術を融合した、ブランドにおけるモダンラグジュアリーの象徴であるこのモデルの発表の場として、デザインとアートが交差するクリエイティブの祭典「DESIGNART TOKYO 2026」ほど相応しい舞台はない。

車両の展示に際しては、このモデルの世界観を表現するための特別なインスタレーションが展開された。今回のインスタレーションは、DESIGNART TOKYOの今年のテーマ「Hibiki」と連動して「響き」をコンセプトとして創り上げられた。展示を手がけたのは、東京を拠点に世界的に活躍する建築ユニット、Klein Dytham architecture（クライン ダイサム アーキテクツ）だ。

彼らが考案したのは、音と風、そして光によって構成される没入型の空間演出である。風鈴をモチーフにしたという無数のウインドチャイムが吊り下げられた。そのカラーリングは「SV ULTRA」のボディカラーに呼応するシルバー。車両の輝きと共鳴するような演出によって、展示空間全体に統一感をもたらしていた。

KK線を舞台に、静寂と安らぎに包まれた没入感のある空間。それは単なる車両展示ではなく、レンジローバーが追求するラグジュアリーの価値観を五感で体験するためのインスタレーションだ。この特別展示が見られるのは11月3日まで。レンジローバーの新たな頂点と、KK線という特別な舞台が生み出す風景を、ぜひその目と耳で確かめてほしい。

レンジローバー「SV ULTRA」展示概要

展示会場：「DESIGNART TOKYO 2026 」メイン会場AUTOBAHN/KK線（旧東京高速道路）

日時：2026年10月30日（金）～11月3日（火）10:00～19:00（最終入場18:00）

※11月3日（火）は17:00まで（最終入場16:00）

入場料:有料 ※詳細は「DESIGNART TOKYO 2026」HPよりご確認いただけます。

「DESIGNART TOKYO 2026 」HP

https://www.designart.jp/designarttokyo2026/exhibitions/16025/