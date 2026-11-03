「壊れた時計なんて売れるわけがない」「保証書もないし、捨てようかな」……そう思って、貴重な資産をゴミ箱へ放り込もうとしているなら、今すぐストップ。プロの鑑定士から見れば、どんなにボロボロで動かないものでも、そこに価値を見出すことができるからだ。

今回は、「売れない」と思い込みがちな品物がなぜ高値で売れるのか、その裏側について「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに聞いた。

ロレックスは「人の命より長く生きる」。動かなくても歓迎の理由

――壊れた時計、切れたネックレス、傷んだブランド品、付属品のない品……こういったものも買い取ってもらえたりするのでしょうか？

もちろんです！ 今おっしゃられたものは全部ウェルカムですよ（笑）。たとえばロレックスなどの高級時計などは動かなくなっていても、ほとんどの場合はオーバーホール（修理）等をすれば直ります。「時計は人の命より長く生きる」と言われるくらい、直せばまた使える資産ですからね。

仮に、部品が外れてバラバラになっていたとしても大丈夫です。その素材自体に「金」などの価値があれば、地金としてお値段がつけられます。切れたネックレスも同じですね。ブランド品として価値があるものは修理して再販しますし、そうでなくても素材としての価値でしっかり買い取ることができます。

――バッグなどの「傷み」についてはどうですか？

最近のヴィンテージブームって、「使い込まれた風合い」がかっこいいという価値観もあるんですよ。今はあえて新品の服にヴィンテージ加工をしてボロボロにする時代ですから、ファッションの一部として受け入れられているんです。

使い込まれた風合いそのものを魅力と捉える価値観も広がっています。例えば、「ザ・ロウ」のデザイナーがドレスに使い込まれたバーキンを合わせるなど、あえて新品同様ではないものをファッションに取り入れるスタイルも見られます。そもそも、ジェーン・バーキン自身もバッグを気兼ねなく使い込むことで知られていましたからね。

良かれと思って……「余計なこと」が査定を下げる？

――保証書や箱がないことで、査定額は大幅に下がるのでしょうか？

古くなればなるほど、完品を求めるコレクターが増えるので、あるに越したことはありません。特に数千万円クラスの資産価値がある時計なら、保証書がないと買う側も慎重になる傾向があります。

でも、100～200万円くらいのロレックスなら、当社では実はそこまで致命的な差にはなりません。買う側も実用性を求めていることが多いですしね。基本的に保証書の再発行はできないので、「ないから売れない」と諦めずに持ってきてほしいですね。

――査定に出す前に、何かやっておいたほうがいいことはありますか。

「何もしない」のが一番です！ 掃除をするにしても、乾いた布でホコリを拭き取るくらいで十分です。

一番怖いのは、良かれと思って修理や手入れをしてしまうことですね。たとえば銀製品を研磨剤で磨いてコーティングを剥がしてしまったり、バッグの角を塗ってしまったり。そうすると、そこだけ違和感が出て、むしろマイナス評価になってしまうんです。プロがひと目見ればすぐわかりますからね。

特にヴィンテージウォッチの場合、メーカーのオーバーホールに出すと、修理の過程で文字盤や針が新しいものに交換されることがあります。オリジナルの状態で2,500万円の価値があったものが、部品を新しくしたせいで1,000万円まで価値が下がる、といったケースも実際にあるんです。

価値を保つためには、とにかく何もせず、そのままの状態で買取専門店に持ち込んでいただくのがベストですね。